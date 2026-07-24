Πενήντα δύο χρόνια χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Σαν σήμερα, τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου 1974, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής επιστρέφει από το Παρίσι και αναλαμβάνει την ηγεσία της κυβέρνησης «Εθνικής Ενότητας». Το δημοκρατικό πολίτευμα αποκαθίσταται και η Ελλάδα βγαίνει σταδιακά από τον κυκεώνα των καταστροφικών γεγονότων που προκάλεσε η χούντα των συνταγματαρχών, με αποκορύφωμα αυτών το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου Γ΄ και την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει για την ιστορική αυτή επέτειο, τη συνέντευξη που είχε δώσει στον δημοσιογράφο Άρη Σκιασόπουλο ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, πρώτος Πρόεδρος της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας κατά τη Μεταπολίτευση, ο οποίος άσκησε τα καθήκοντα αρχηγού του κράτους από τις 18 Δεκεμβρίου 1974 μέχρι τις 20 Ιουνίου 1975- την οριστική διαμόρφωση του νέου πολιτεύματος από την Αναθεωρητική Βουλή.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Με αφορμή την επέτειο των 20 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στο επεισόδιο αυτό της σειράς εκπομπών του Άρη Σκιαδόπουλου φιλοξενείται ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, δικαστικός, ακαδημαϊκός και πρώτος Πρόεδρος της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας.

Μια συνέντευξη που λαμβάνει χώρα στην οικία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, με επίκεντρο την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στα γεγονότα που οδήγησαν στην πτώση της δικτατορίας και στις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν τις πρώτες ημέρες της Μεταπολίτευσης. Μιλά για την εκλογή του ως Βουλευτής Επικρατείας το 1974 και στη συνέχεια ως πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην υπογραφή του αναθεωρημένου Συντάγματος του 1975-κορυφαία στιγμή της θητείας του στο χώρο της πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον Άρη Σκιαδόπουλο, ο Μιχαήλ Στασινόπουλος μιλά για τις σπουδές του στη Νομική Σχολή και την πορεία του στο δικαστικό κλάδο, την θητεία του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και την εκλογή του ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών το 1968. Λόγος γίνεται ακόμη για την παράλληλη λογοτεχνική του δράση, την ενασχόλησή του με την ποίηση και την επίδρασή του από το ρεύμα του συμβολισμού. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλεται αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό από τα γεγονότα του Ιουλίου 1974 και την Μεταπολίτευση.

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κακαβιάς

Παρουσίαση: Άρης Σκιαδόπουλος

Παραγωγή: 1994

Ημερομηνία προβολής εκπομπής:

25/07/1994