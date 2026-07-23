Ο σημαντικός συνθέτης και λογοτέχνης Γιώργος Σταυριανός έφυγε σήμερα από την ζωή. Γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, σπούδασε στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσύ της Γαλλίας, ενώ κατείχε πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας και είχε διδακτορικό τίτλο στη φιλοσοφία. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το καλοκαίρι του 1982 με την «Έρημη πόλη» με ερμηνεία από τη Μαρία Δημητριάδη, τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον Κώστα Θωμαΐδη. Πιο γνωστό από το δίσκο αυτό έγινε το τραγούδι «Ήσουνα φεγγάρι» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ακολούθησαν πάνω από 15 δίσκοι που κυκλοφόρησαν με αραιούς ρυθμούς, στους οποίους συνεργάστηκαν κορυφαίοι τραγουδιστές, όπως: Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας, Βασίλης Λέκκας, Σοφιανός, Κώστας Μάντζιος, Ισιδώρα Σιδέρη, Κώστας Γανωτής, Μανώλης Μητσιάς, Παντελής Θαλασσινός, Νένα Βενετσάνου, Γλυκερία, Πάνος Κατσιμίχας, Αναστασία Μουτσάτσου, Γιώργος Νταλάρας, Καλλιόπη Βέττα, Δυνάμεις του Αιγαίου κ.ά. Κατά τη διάρκεια της σημαντικής πορείας του ο Γιώργος Σταυριανός συνεργάστηκε με γνωστούς στιχουργούς, όπως: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Οδυσσέας Ιωάννου, Φίλιππος Γράψας, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λίνα Νικολακοπούλου, ενώ είχε συνθέσει και τραγούδια πάνω σε δικούς του στίχους. Επίσης, είχε γράψει ορχηστρικά έργα που έκαναν διεθνή επιτυχία. Επιπλέον, ο Γιώργος Σταυριανός είχε εκδώσει επίσης τα μυθιστορήματα: «Μητροπόλεις», εκδ. Καστανιώτης «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου», εκδ. Καστανιώτης «Πόρτες μισάνοιχτες», εκδ. Ηρόδοτος και τη μονογραφία «Η δυναμική των πολιτισμών».

Το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά τον Γιώργο Σταυριανό με ένα επεισόδιο της εκπομπής ”Μουσική Κιβωτός” παραγωγής 1989.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ

Η ”Μουσική Κιβωτός” είναι μια σειρά μουσικών εκπομπών του Χρήστου Αντωνόπουλου με την Μαλβίνα Κάραλη, στην οποία φιλοξενούνται προσωπικότητες από το χώρο της ελληνικής μουσικής που καλούνται να επιλέξουν μόλις πέντε τραγούδια από το έργο τους για να «σώσουν» στη «Μουσική Κιβωτό αλλά και πέντε ακόμη τραγούδια από την ελληνική μουσική δημιουργία που θεωρούν διαχρονικά και άξια διατήρησης.



Στο συγκεκριμένο επεισόδιο καλεσμένος είναι ο συνθέτης Γιώργος Σταυριανός, σε μια συζήτηση που κινείται ανάμεσα στη μουσική, την αισθητική και τον πολιτισμό. Αφορμή για τον διάλογό τους γίνονται οι έννοιες της καταστροφής και της διατήρησης, αλλά και η διατήρηση της ασχήμιας, με τον Σταυριανό να αναπτύσσει την τολμηρή πρότασή του να ανακηρυχθεί το Ηράκλειο Κρήτης σε «Διεθνές Μουσείο Ασχήμιας». Παράλληλα, συζητούν για τον ρόλο του κοινού στο τραγούδι, τις διαφορές ανάμεσα στο έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι, καθώς και για την «εκκωφαντική» μουσική των ντίσκο και την απουσία του λόγου από αυτήν. Ο συνθέτης αναφέρεται επίσης στον Μάνο Χατζιδάκι και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τα συγκεκριμένα τραγούδια για τη δική του «κιβωτό».

Το μουσικό μέρος της εκπομπής πλαισιώνουν οι Ισιδώρα Σιδέρη, Βάκης Παναγής, Μιχάλης Άνθης, Γιώργος Σταυριανός, Γ. Γρηγοριάδου, Μάνος Μουντάκης, Γιάννης Ζουγανέλης και Λάκης Παπαδόπουλος, ενώ συμμετέχουν οι μουσικοί Στ. Ανανάς, Μαρία Ρεμπούτσικα, Αθ. Σόφρας, Στ. Τσιπουράκης, Σπ. Χατζηγιάγκος, Ζαχ. Δραμουντάνης, Δημ. Μαρίνος, Μιχ. Καραγιάννης, Στ. Μελεούνης, Παρ. Παναγής και Μαν. Περιστέρης.

Στην εκπομπή ακούγονται συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού, όπως τα «Ήσουνα φεγγάρι» (στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος) με την Ισιδώρα Σιδέρη, «Ώρες μακρινές» με την Ισιδώρα Σιδέρη και τον Βάκη Παναγή, «Η αγάπη σου ήταν γεράνι» με τον Μιχάλη Άνθη και τον Βάκη Παναγή, «Ο καημός της φυσαρμόνικας» με τον Μιχάλη Άνθη και τη Γ. Γρηγοριάδου, καθώς και το «Μα εσύ γελάς σαν πρώτα» με τον Μιχάλη Άνθη, τον Γιώργο Σταυριανό και τη Γ. Γρηγοριάδου.

Παράλληλα, παρουσιάζονται τραγούδια σημαντικών δημιουργών του ελληνικού ρεπερτορίου: το κρητικό ριζίτικο «Σε σμερουλάκι» και το «Μεσοπέλαγα αρμενίζω» του Κώστα Μουντάκη, ερμηνευμένα από τον Μάνο Μουντάκη, «Το Πρακτορείο» των Σταύρου Ξαρχάκου και Νίκου Γκάτσου με τον Μιχάλη Άνθη και τη Γ. Γρηγοριάδου, η «Στέλλα» των Γιάννη Ζουγανέλη και Γιώργου Οικονομέα με τον Γιάννη Ζουγανέλη και ο «Κουρσάρος» των Λάκη Παπαδόπουλου και Περικλή Μάτεση, ερμηνευμένος από τον Λάκη Παπαδόπουλο («Λάκη με τα Ψηλά Ρεβέρ»).

Έτος παραγωγής: 1989

Σκηνοθεσία: Μεγακλής Βιντιάδης

Παρουσίαση: Μαλβίνα Κάραλη

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς

Τεκμηρίωση εκπομπής: Νίκος Βογιατζής

Κωδικός τεκμηρίου: PS036355