Η Αλίκη Βουγιουκλάκη άφησε την τελευταία της πνοή στις 23 Ιουλίου του 1996. Το υποκριτικό της ταλέντο διακρίθηκε από τα παιδικά της ακόμη χρόνια, ενώ η ίδια υπήρξε από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά είδωλα που γνώρισε ποτέ η χώρα μας, χτίζοντας μια προσωπικότητα-σύμβολο. Σημαντική ήταν η πορεία της και στο θέατρο. Η θεατρική της πορεία ξεκινά πλάι στην Κατερίνα Ανδρεάδη στα έργα «Η θεατρίνα” των Μομ – Μπόλτον, «Το κοντσέρτο» του Μπαρ, «Ο άγονος κήπος» της Μπάνιολτ κ.ά. Η πρωταγωνιστική της καθιέρωση όμως έγινε δίπλα στον Κώστα Μουσούρη όταν το 1958 ερμήνευσε την Ελίζα, στην «Ωραία μου Κυρία» του Μπέρναρντ Σω, ένα ρόλο – σταθμό στην καριέρα της, που τον έπαιξε αρκετές φορές και αργότερα.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη το καλοκαίρι του 1980 ανέβασε τη διάσημη βιεννέζικη οπερέτα «Η Εύθυμη Χήρα» του Φραντς Λέχαρ στο θερινό θέατρο «Αλίκη» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η παράσταση που παρουσιάστηκε σε μετάφραση του Γιώργου Ρούσσου και σκηνοθεσία του Τάκη Βουγιουκλάκη, σημείωσε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Πλάι στην Αλίκη Βουγιουκλάκη που υποδυόταν τη νέα, όμορφη και πλούσια χήρα Άννα Γκλάβαρι (Χάνα), εμφανιζόταν ο Δάνης Κατρανίδης, στον πρωταγωνιστικό αντρικό ρόλο του κόμη Ντανίλο.

Είχαν προηγηθεί οι υπερπαραγωγές-μιούζικαλ «Ωραία μου κυρία» με συμπρωταγωνιστή τον Άγγελο Αντωνόπουλο, το «Καμπαρέ» με τους Νίκο Γαλανό και Δάνη Κατρανίδη και το «Καμπίρια», παραστάσεις που έσπαγαν τα ταμεία, πλούσιες υπερπαραγωγές στη σκηνή με πολυπρόσωπο θίασο χορογραφίες, μουσική και τραγούδια, ένα είδος που η Αλίκη Βουγιουκλάκη εισήγαγε το 1975 και υπηρέτησε επί δεκαετίες, μεταφέροντας μεγάλες θεατρικές παραγωγές του εξωτερικού. Άλλωστε με τη «Μελωδία της ευτυχίας» το 1996 έκλεισε τη θεατρική παρουσία της.

Το Αρχείο της ΕΡΤ, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, παρουσιάζει ρεπορτάζ στο πλαίσιο της εκπομπής «Πρόσωπα και Πράγματα» τον Ιούλιο του 1980.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ-ΔΑΝΗΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Μια ενημερωτική εκπομπή που ανιχνεύει τα γεγονότα της εβδομάδας στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό τομέα. Περιλαμβάνει κινηματογραφημένα ρεπορτάζ, συνεντεύξεις καθώς και κινηματογραφημένα στιγμιότυπα από διάφορες εκδηλώσεις.

Στο βίντεο βλέπουμε τη μεγάλη πρωταγωνίστρια και θιασάρχισσα Αλίκη Βουγιουκλάκη να κάνει πρόβα σε δύο από τα τραγούδια της παράστασης-μιούζικαλ «Η Εύθυμη Χήρα», που παρουσιαζόταν στο Κηποθέατρο «Αλίκη» το καλοκαίρι του 1980. Πλάι της ο Δάνης Κατρανίδης. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη μιλά για την παράσταση και για το δύσκολο και απαιτητικό είδος του μιούζικαλ, μιας και απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα από τον ηθοποιό, φωνητικά και τεχνικής κατάρτισης. Αποφεύγει να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στην προσωπική της ζωή, όπως στο εάν θα ξαναπαντρευτεί, όπως φημολογούνταν τότε, ενώ δίνει έμφαση στο ρόλο της ως μητέρα.

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 19 Ιουλίου 1980

Ρεπορτάζ: Μαίρη Παραπονιάρη

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου