Το Ωδείο Ηρώδου Αττικού στα τέλη Οκτωβρίου θα κλείσει για μια περίοδο τουλάχιστον 3 ετών προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανάδειξης, προστασίας και αποκατάστασης του μνημείου. Το Αρχείο της ΕΡΤ με έναυσμα τις τελευταίες προγραμματισμένες παραστάσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ηρώδειο και συγκεκριμένα τη συναυλία που δόθηκε χθες, 16 Οκτωβρίου 2025, από την Ευανθία Ρεμπούτσικα

Το συγκεκριμένο θέμα της εκπομπής «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» με τίτλο «ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ» είναι αφιερωμένο στο Αρχαίο Ωδείο και την μακραίωνη ιστορία του και περιγράφεται η λειτουργία του, η καταστροφή και μετέπειτα αναστήλωσή του, αλλά και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που φιλοξενούσε. Ο Θανάσης Νακάσης, αρχιτέκτονας αναστηλώσεων, παρουσιάζει τις λεπτομέρειες κατασκευής του, τα μέρη και τη χωρητικότητα, το συγκρίνει με θέατρα της ρωμαϊκής εποχής και με το γειτονικό Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου που συνδεόταν με το Αρχαίο Ωδείο μέσω της στοάς του Ευμένη. Ο Αλκιβιάδης Μαργαρίτης, κριτικός θεάτρου, αναφέρεται στις πρώτες παραστάσεις που δόθηκαν από διάφορους θιάσους και καλλιτέχνες αλλά θέτει ως ορόσημο για την συστηματική λειτουργία του Ωδείου για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις την απόφαση του Δημήτρη Μητροπούλου να δίνει κάθε καλοκαίρι συναυλίες στο χώρο η Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών. Ο Μαργαρίτης αναφέρεται σε μία παράσταση που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική, κατά την περίοδο της Κατοχής η Λυρική Σκηνή ανεβάζει τη παράσταση Φιντέλιο με την Μαρία Καλογεροπούλου (Μαρία Κάλας), η οποία έμεινε ως συμβολικό γεγονός απέναντι στη γερμανική κατοχή, ενώ αναφέρεται και στο θεσμό του Φεστιβάλ Αθηνών από το 1955 και μετά όπου συστηματοποιούνται οι παραστάσεις στο Ηρώδειο. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο σκηνοθέτης Μίνως Βολανάκης τονίζει την αξία του μνημείου και αντιτίθεται στο ανέβασμα αρχαίων τραγωδιών στο συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο θεωρεί ακατάλληλο για την αρχαία τραγωδία, ενώ εξηγεί γιατί πιστεύει ότι προκαλείται σύγχυση ανάμεσα στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού και τις παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας.

