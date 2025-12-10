Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, μας υπενθυμίζει την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1948 και που αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για την παγκόσμια δέσμευση προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και το σεβασμό της αξίας της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Σε έναν κόσμο όπου αυξάνεται η ρητορική μίσους, υπονομεύεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καταστέλλεται η ελευθεροτυπία και πλήττονται οι μειονότητες, η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποκτά ανανεωμένη σημασία ως έκκληση για συλλογική δράση και ουσιαστική αλληλεγγύη.

Το φετινό θέμα "Our Everyday essentials" επικεντρώνεται στην πρακτική πλευρά των βασικών αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων -ισότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια - και στην ουσιαστική παρουσία τους στην κοινωνία και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, μέσα από το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο, το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, στην εκπαίδευση και στην αναψυχή. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: https://www.ohchr.org/en/stories/2025/11/human-rights-day-2025-our-everyday-essentials

Το Αρχείο της ΕΡΤ, με αφορμή την επέτειο, σας προτείνει να δείτε την εκπομπή "Η Εποχή των Εικόνων" που παρουσιάζει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από τη ματιά καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο.

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εκπομπή με θέμα τις εικαστικές τέχνες που παρουσιάζει κι επιμελείται η Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Η εκπομπή παρακολουθεί την πολιτιστική επικαιρότητα και ενημερώνει το κοινό για τα πολιτιστικά γεγονότα σε πανελλήνιο & διεθνές επίπεδο.

Η συγκεκριμένη εκπομπή, που προβλήθηκε το Νοέμβριο του 2012, στο πλαίσιο του κοινωνικού αφιερώματος ‘Why Poverty’ της δημόσιας τηλεόρασης, ταξιδεύει στη βελγική πόλη Μέχελεν (Mechelen) και παρουσιάζει τη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης Newtopia: The State of Human Rights. Εβδομήντα πέντε και πλέον καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο εξετάζουν την εξέλιξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ιστορία διεκδίκησής τους από το 1948, έτος οικουμενικής διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέχρι και τις μέρες μας.

Η Ελληνίδα επιμελήτρια Κατερίνα Γρέγου μιλάει στην Κατερίνα Ζαχαροπούλου για την αφετηρία έμπνευσης της έκθεσης που στάθηκε το Μουσείο για το Ολοκαύτωμα και τα Ανθρώπινα δικαιώματα της πόλης Μέχελεν μας ξεναγεί στις θεματικές ενότητες της έκθεσης, εξηγώντας τους στόχους και τα ερωτήματα στα οποία η έκθεση προσπαθεί να απαντήσει, μέσα από τον καλλιτεχνικό λόγο σε καιρό ανθρωπιστικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης.

Παράλληλα, η κάμερα περιηγείται στους χώρους της έκθεσης και στέκεται σε συγκεκριμένα έργα, τα οποία προβάλλονται μέσα από την εκπομπή και ερμηνεύεται η πρόθεση του καλλιτέχνη. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες και ο Άντι Γουόρχολ, ο Στέλιος Φαϊτάκης, ο Κώστας Τσώλης, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η Μόνα Χατούμ, ο Ίλια Καμπάκοφ, ο Γκέντελ Γκιρς, καθώς και ο Χανς Χάακε.

Σκηνοθεσία: Αννίτα Κουτρούλη

Έρευνα-Επιμέλεια-Παρουσίαση: Κατερίνα Ζαχαροπούλου

