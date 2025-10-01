Η Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Στόχος της συγκεκριμένης Παγκόσμιας Ημέρας είναι να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας και σήμερα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συνάνθρωποί μας παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση της Eurostat τον Ιούνιο 2016, η δημογραφική γήρανση της Ευρώπης θα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθυσμός της Ε.Ε το 2015 ήταν 508,5 εκατομμύρια με τους άνω των 65 ετών να αντιπροσωπεύουν το 20% του πληθυσμού, με το μεγαλύτερο ποσοστό να το κατέχουν η Ιταλία 21,7%, η Γερμανία 21% και η Ελλάδα 20,9%, με την τελευταία να αυξάνει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά της.

Το Αρχείο της ΕΡΤ για την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία προτείνει το πρώτο επεισόδιο της σειράς μυθοπλασίας ''Παππούδες εν δράσει'' παραγωγής 2000.

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

''Οι παππούδες εν δράσει'' είναι μια σειρά μυθοπλασίας παραγωγής 2000, που ολοκληρώθηκε σε είκοσι επεισόδια. Στο πρώτο επεισόδιο συστήνονται οι βασικοί χαρακτήρες και ξετυλίγεται η υπόθεση της σειράς. Ο Πέτρος (Σπύρος Κωνσταντόπουλος), συνταξιούχος και χήρος, ζει με την κόρη, το γαμπρό και τα δύο εγγόνια του. Από μια συζήτηση του ζευγαριού, που ακούει κατά λάθος, ο Πέτρος καταλαβαίνει ότι η παρουσία του προσθέτει βάρος και δημιουργεί εντάσεις στην οικογένεια της κόρης του. Το γεγονός τον προβληματίζει και αρχίζει να σκέφτεται την περίπτωση, να μετακομίσει σε άλλο σπίτι. Σ' αυτή τη φάση γνωρίζει τον Παύλο (Τίτος Βανδής), ο οποίος είναι συνομήλικός του, ευχάριστος, αισιόδοξος και ανοιχτός άνθρωπος. Σύντομα αναμεσά στους δύο άντρες δημιουργείται μια πολύ φιλική σχέση. Παράλληλα, στο ιδιωτικό γηροκομείο "Ο καλός Σαμαρείτης", η Ρόζα (Σούλη Σαμπάχ), η Ευαγγελία (Τασσώ Καββαδία), Αναστασία (Έρση Μαλικένζου), η Ελένη (Μέλπω Ζαρόκωστα), ο Μιχάλης (Χρήστος Τσάγκας), ο Παναγής (Αθηνόδωρος Προύσαλης), ο Μπάμπης (Νίκος Κούρος), ο Ντίνος (Μπάμπης Γιωτόπουλος) ζουν μια μίζερη καθημερινότητα, την οποία επιβάλλει και συντηρεί η διευθύντρια του γηροκομείου Σμαράγδα Μεταξά (Πηνελόπη Πιτσούλη).

Έτος παραγωγής: 2000

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 13/10/2000

Σκηνοθεσία: Χρήστος Παληγιαννόπουλος

Σενάριο: Νίκος Μουρατίδης, Λίνα Δημοπούλου, σε μια ιδέα του Νίκου Μουρατίδη

Πρωταγωνιστούν: Τίτος Βανδής, Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Μπάμπης Γιωτόπουλος, Μέλπω Ζαρόκωστα, Τασσώ Καββαδία, Νίκος Κουρός, Έρση Μαλικένζου, Πηνελόπη Πιτσούλη, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Σούλη Σαμπάχ, Χρήστος Τσάγκας

Συμπρωταγωνιστούν: Κατερίνα Ζιώγου, Γιώργος Καλατζής, Ελισάβετ Ναζλίδου, Καλλιόπη Ταχτσόγλου

Παίζουν: Γιάννης Φύριος, Ζωή Βουδούρη, Κωνσταντίνα Κούτσιου, Δημήτρης Πανταζής, Τάσος Κοντραφούρης, Γιώργος Καράσης και τα παιδιά: Αλέξης Ζάκκας, Γιάννης Λιβανός

Σύνταξη άρθρου-τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς