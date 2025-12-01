Η 1η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον ιό HIV/AIDS, την ενίσχυση της πρόληψης, της διάγνωσης, θεραπείας και καταπολέμησης των διακρίσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΗΕ, έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στη διάγνωση και τη θεραπεία και οι προσπάθειες πρόληψης έχουν αποφύγει εκατομμύρια νέες μολύνσεις, υπάρχει όμως ακόμα ανάγκη να κλιμακωθούν οι εξετάσεις για τον ιό HIV, να επιτραπεί σε περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία, να αυξηθούν οι πόροι που απαιτούνται για την πρόληψη νέων μολύνσεων και, τέλος, να λάβει τέλος το στίγμα.

Με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS, δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ ένα επεισόδιο της σειράς ενημερωτικών εκπομπών «Η Μηχανή του Χρόνου», παραγωγής 2011, στο οποίο γίνεται μια αναδρομή στην ασθένεια του AIDS με έμφαση στη δεκαετία του ’80.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ AIDS- Α’ ΜΕΡΟΣ

Αφιέρωμα της σειράς ενημερωτικών εκπομπών «Η Μηχανή του Χρόνου» στο AIDS. Η συγκεκριμένη εκπομπή, αποτελεί το πρώτο μέρος του διμερούς αφιερώματος, στο οποίο γίνεται μια αναδρομή στην ασθένεια του AIDS με έμφαση στη δεκαετία του ’80, παρακολουθώντας τις πρώτες αντιδράσεις της κοινωνίας κατά την εμφάνιση του θανατηφόρου και άγνωστου ιού. Παρουσιάζονται τα πρώτα διάσημα θύματα και σχολιάζεται η σκανδαλοθηρική εκμετάλλευση αυτού του ευαίσθητου θέματος από τον Τύπο της εποχής.

Η εκπομπή επικεντρώνεται στην εμφάνιση του AIDS στην Ελλάδα και στο πρώτο διάσημο θύμα τον σχεδιαστή μόδας Βασίλη Κουρκουμέλη, γνωστό ως Μπίλι Μπο, ο θάνατος του οποίου ευαισθητοποίησε την κοινή γνώμη. Παρουσιάζεται το χρονικό της ασθένειας, που ονομάστηκε επίσημα το 1982 από την ιατρική κοινότητα ως Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Γίνεται αναφορά στον εντοπισμό της από ερευνητές για πρώτη φορά το 1981 μεταξύ ομάδων ομοφυλοφίλων στην Αμερική, και στην αντίδραση της αμερικανικής κοινωνίας.

Παρουσιάζεται η περίπτωση του πρώτους καταγεγραμμένου ασθενούς, του «ασθενούς μηδέν», καθώς και της πρώτης διάσημης προσωπικότητας που δήλωσε δημόσια πως πάσχει από HIV/AIDS, του δημοφιλούς ηθοποιού του Χόλυγουντ Ροκ Χάτσον. Προβάλλονται πλάνα από την τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ροκ Χάτσον μαζί με την επί πολλών ετών συνεργάτιδά του, Ντόρις Ντέι, δύο μήνες πριν πεθάνει αλλά και η είδηση του θανάτου του από τα τηλεοπτικά μέσα, τα οποία έκαναν λόγο για μια «μυστηριώδη ασθένεια».

Η εκπομπή καταγράφει ακόμη, τις πρώτες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία. Με κεντρικό θέμα την τραγική ιστορία του πετυχημένου σχεδιαστή μόδας Μπίλι Μπο, παρακολουθούμε μέσα από συνεντεύξεις φίλων του, ανθρώπων της κοσμικής Αθήνας, επιστημόνων αλλά και δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής, τις κοινωνικές προεκτάσεις της ασθένειας πριν πάρει επιδημικές διαστάσεις, την αρχική άγνοια και την ενοχοποίηση των ομοφυλόφιλων, καθώς και την εμπορευματοποίηση του ευαίσθητου θέματος από τον Τύπο.

Τη μαρτυρία της καταθέτει στην εκπομπή η δημοσιογράφος Λένα Ζαννιδάκη, η οποία πήρε την τελευταία συνέντευξη του Μπίλι Μπο, καθώς και οι: Μιμή Ντενίση, Στέλιος Παρλιάρος, Βάνα Μπάρμπα, Θοδωρής Σαράντης, παραγωγός στο Ρ/Σ/ 98,4, Χρήστος Μήτσης, κριτικός Κινηματογράφου Περ. «Αθηνόραμα», Θάνος Ασκητής, νευρολόγος, ψυχίατρος, Πρ. Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Νίκος Δέδες, πρόεδρος Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος, Άγγελος Χατζάκης, καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, Μάριος Λαζάνας, Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος, Γιάννης Κοσμίδης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολόγος, Γρηγόρης Βαλλιανάτος, Συντονιστής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου ΚΕΕΛΠΝΟ, Νίκος Σταθούλης, Σύμβουλος Τέχνης- Βιογράφος ΙΟΛΑ, Ιωάννης Πανταζόπουλος, διευθυντής Οδοντιατρικής Μονάδας Ερυθρός Σταυρός, Λιάνα Κανέλλη, βουλευτής – δημοσιογράφος, Δήμητρα Κανελλοπουλου, Πρόεδρος Σωματείου Εκδιδόμενων Προσώπων Ελλάδος, Βασίλης Ζούλιας, σχεδιαστής μόδας, Όλγα Μπάτη, δημοσιογράφος, Βανέσσα Καλλιπολίτη, πρώην μοντέλο, Φιλήμων, σχεδιαστής μόδας, Μάκης Σαλιάρης, επιχειρηματίας, Ζάχος Χατζηφωτίου, δημοσιογράφος, Καίτη Ταζεδάκη, δημιουργός κοσμημάτων, ο Γιώργος Λιάνης και ο Κώστας Τσαρουχάς, δημοσιογράφος.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται δημοσιεύματα για την εμφάνιση του AIDS στην Ελλάδα, εξώφυλλα και δημοσιεύματα με τον Μπίλι Μπο, απόσπασμα ενημερωτικού σποτ στην Ελλάδα για το ΑIDS, στιγμιότυπα συνέντευξης του Μπο σε ξένη δημοσιογράφο και φωτογραφικό υλικό.

Έτος παραγωγής: 2011

Σκηνοθεσία: Γιώργος Νταούλης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Πετρόπουλος