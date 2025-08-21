Πηγαίνοντας για μπάνιο – Αθήνα 1986

Το Αρχείο της ΕΡΤ μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 1986, για να δούμε τις περιπέτειες μιας οικογένειας στην προσπάθειά τους να ξεκλέψουν μερικές στάλες δροσιάς μέσα στον καύσωνα. Ειδικότερα, το Αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε από το πρωτότυπο φιλμ των 16 mm την τηλεταινία ''Πηγαίνοντας για μπάνιο'' σε σενάριο και σκηνοθεσία της Τατιάνας Μουζακίτη, η οποία προβλήθηκε στην παιδική ζώνη της ΕΡΤ-1 το 1986.

ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

Ο μπαμπάς (Τάσος Χαλκιάς), η μαμά (Βάσια Τριφύλλη) και τα δύο τους παιδιά (Ορφέας Αντρέ, Μαίρη Φούντα) ζουν σε ένα μικρό και παλιό αθηναϊκό σπίτι. Οι φθορές, τα λίγα τετραγωνικά του σπιτιού και η καλοκαιρινή ζέστη γίνονται αφορμές για διαρκείς τσακωμούς ανάμεσα στο ζευγάρι. Το μπάνιο στη θάλασσα μοιάζει η μόνη διέξοδος για μια ευχάριστη Κυριακή. Η οικογένεια, όμως, θα έρθει αντιμέτωπη με ένα τρύπιο στρώμα θαλάσσης, ένα σπασμένο σερβίτσιο, ένα σκασμένο λάστιχο, ένα χαλασμένο αυτοκίνητο, μια λάθος διαδρομή και το τσίμπημα μιας μέλισσας. Θα καταφέρουν να ξεκλέψουν μερικές στιγμές ανεμελιάς και τις στάλες καλοκαιρινής δροσιάς που τόσο αποζητούσαν;

Έτος παραγωγής: 1986

Σενάριο-σκηνοθεσία: Τατιάνα Μουζακίτη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τάσος Χαλκιάς, Βάσια Τριφύλλη και τα παιδιά Ορφέας Αντρέ και Μαίρη Φούντα

Σχεδιασμός παραγωγής: Νίκος Πιλάβιος

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς