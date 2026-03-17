Πρεμιέρα της σειράς ”Γιούγκερμαν”

Στις 17 Μαρτίου 1976 έκανε πρεμιέρα στην τηλεόραση της ΥΕΝΕΔ ένα από τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά προγράμματα των σεζόν 1975-1976 και 1976-1977: το κοινωνικό σήριαλ εποχής «Γιούγκερμαν», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και σενάριο του Βαγγέλη Γκούφα. Πρόκειται για την τηλεοπτική διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος (Νέα Εστία, 1938) του Μ .Καραγάτση, με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη.

Το έργο αποτελεί μια εκτενή σκιαγράφηση των ηθών της μεσοπολεμικής αστικής τάξης, μέσα από την ιστορία ενός φυγά της Οκτωβριανής Επανάστασης, του πρώην ίλαρχου του τσαρικού στρατού Βάσια Γιούγκερμαν ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει και να προσαρμοστεί σε έναν άγνωστο και εχθρικό κόσμο. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ενώ στο καστ συμμετείχαν επίσης οι Νικήτας Τσακίρογλου (Καραμάνος), Μπέτυ Αρβανίτη (Λίλυ, μητέρα του Γιούγκερμαν), Μπέτυ Λιβανού (Βούλα Παπαδέλη), Ελένη Ανουσάκη, Φαίδων Γεωργίτσης (Γιώργος Μάζης), Στράτος Παχής (Στρατής Σκλαβογιάννης), Θόδωρος Έξαρχος, Πέτρος Ζαρκάδης (Συνταγματάρχης Λιάπκιν), Δήμος Σταρένιος (Στρατηγός Πέτρος Αρκάνωφ), Μιμή Ντενίση (Νταϊάνα), Ρίκα Διαλυνά, Άννα Κυριακού, Τάκης Μηλιάδης (Λουλιούκωφ), κ.ά.

Στο Αρχείο της ΕΡΤ έχει διασωθεί ένα μοναδικό επεισόδιο (το 109). Η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ ξανά σε επανάληψη από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ενώ προβλήθηκε από το 1977 έως το 1978 στην Κύπρο από το ΡΙΚ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την πρεμιέρα της σειράς, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα σημαντικό τηλεοπτικό τεκμήριο που συμπληρώνει επίσης πενήντα χρόνια ζωής:

ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ (1976)

Το Πορτραίτο της Πέμπτης ήταν η επόμενη δουλειά του Φρέντυ Γερμανού στην τηλεόραση έπειτα από το "Αλάτι και Πιπέρι" (1969-1975) και σημείωσε αντίστοιχη επιτυχία. Στο επεισόδιο, που ο Φρέντυ Γερμανός χαρακτηρίζει «αντι-ρετρό», παρουσιάζεται ένα αναδρομικό αφιέρωμα στον ηθοποιό Αλέκο Αλεξανδράκη και στη θεατρική παράσταση «Ο Γλάρος» του Anton Chekhov (Θέατρο Κάππα, 1976-77), όπου πρωταγωνιστούσε. Οι υπότιτλοι αναφέρουν ότι «ο Φρέντυ και οι συνεργάτες του ζωντανεύουν χαρακτηριστικές στιγμές από την καριέρα ενός σημερινού πρωταγωνιστή της ελληνικής σκηνής», τονίζοντας και τότε αυξανόμενη δημοφιλία του Αλεξανδράκη από τη συμμετοχή του στη σειρά «Γιούγκερμαν».

Το σκηνικό στο στούντιο περιλαμβάνει κολάζ με το πρόσωπο του ηθοποιού σε σκίτσα του ΚΥΡ. Μέσα από τα κολάζ παρουσιάζονται βασικοί σταθμοί της ζωής του Αλεξανδράκη: τα νεανικά του χρόνια, η επιθυμία του να γίνει αξιωματικός του ναυτικού, η ενασχόλησή του με την ξιφασκία (όπου υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδας) και τα πρώτα δημοσιεύματα για αυτόν, όπως άρθρο του περιοδικού «Εικόνες» (1956) που παρουσιάζεται. Αναφέρεται επίσης η συμμετοχή του στον «Ιππόλυτο» (1954), που θεωρείται η άτυπη έναρξη του Φεστιβάλ Επιδαύρου.

Στη συνέχεια συζητείται η κινηματογραφική του πορεία. «Έχεις κάνει μερικές κακές ταινίες» αναφέρει ο Γερμανός. «Μερικές; Πάρα πολλές» απαντά ο Αλεξανδράκης που εξηγεί πως οι επιλογές αυτές στήριζαν οικονομικά τα θεατρικά του εγχειρήματα. Προβάλλονται αποσπάσματα από ταινίες όπως «Κόκκινα τριαντάφυλλα» (1955), «Έγκλημα στα παρασκήνια» (1960) κ.α. ενώ μεταδίδεται τηλεφωνική παρέμβαση της Αλίκης Βουγιουκλάκη που θυμάται την πρώτη συνεργασία τους.

Στην εκπομπή παρεμβαίνουν επίσης συνεργάτες και φίλοι του ηθοποιού. Η Έλλη Φωτίου μιλά για τη συνεργασία τους στην ταινία «Επιστροφή» (1965) και για την υποστήριξη που της πρόσφερε, ενώ στο στούντιο εμφανίζεται η Νόνικα Γαληνέα, σύντροφός του τότε και συμπρωταγωνίστριά του στον «Γλάρο», η οποία αναφέρεται στον χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό του. Παρουσιάζεται ακόμη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη της Νίκης Καραγάτση, συζύγου του συγγραφέα, σχετικά με το πώς θα έβλεπε ο Μ. Καραγάτσης την τηλεοπτική ενσάρκωση του ήρωά του από τον Αλεξανδράκη.

Στη συνέχεια εισέρχονται στο στούντιο οι συντελεστές της παράστασης «Γλάρος»: Νίκος Κούρκουλος, Ξένια Καλογεροπούλου και Γιώργος Μιχαλακόπουλος, οι οποίοι μιλούν για τη συνεργασία τους μαζί του και για το κλίμα της παράστασης.

Τέλος, προβάλλεται απόσπασμα από την ταινία «Η συνοικία το όνειρο» (1961) σε σκηνοθεσία Αλεξανδράκη, όπου ο ίδιος αποκαλύπτει ότι ο Μίκης Θεοδωράκης του έμαθε να χορεύει χασαποσέρβικο για τις ανάγκες της ταινίας. Η εκπομπή κλείνει με χιουμοριστική αναφορά στο επώνυμο «Γλάρος»: εμφανίζεται ο εργολάβος οικοδομών Δημήτριος Γλάρος, που εξηγεί την προέλευση του ονόματός του, ενώ ο Γερμανός δωρίζει στον Αλεξανδράκη ένα διακοσμητικό γλάρο.

Τηλεσκηνοθεσία: Δάφνη Τζαφέρη

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Στεργίου

Παρουσίαση: Φρέντυ Γερμανός

Επιμέλεια ρεπορτάζ: Γιάννης Μητσόπουλος

Ρεπορτάζ: Ρένα Θεολογίδου, Γιάννης Μητσόπουλος, Όλγα Λιόλιου, Α. Θεοχαροπούλου

Τεκμηρίωση υλικού και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

