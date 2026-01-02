Η νέα χρονιά έκανε τα πρώτα της βήματα ! Οι πρώτες πρωτοχρονιάτικες ιστορίες ήδη ξεκινούν να γράφονται: είναι αυτές οι μικρές ιστορίες που δίνουν νόημα στη νέα χρονιά και μας θυμίζουν πως κάθε αρχή, όσο απλή κι αν φαίνεται, έχει τη δική της αξία.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ και τη «Μηχανή του Χρόνου» επεισόδιο που παρουσιάζει ιδιαίτερες ιστορίες ανθρώπων που περιγράφουν την ατμόσφαιρα περασμένων δεκαετιών, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Αρχικά η εκπομπή ταξιδεύει στην ιστορία του λαχείου στην Ελλάδα, από το 1849 έως τη μετονομασία του λαϊκού λαχείου το 1941, αναδεικνύοντας τη σχέση του με την κοινωνία και την εποχή του. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, ο Γιώργος Καπουτζίδης μοιράζεται την εμπειρία της οικογενειακής του νίκης στο εθνικό λαχείο, ενώ ο Δημήτρης Δηλιγιάννης αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από το καζίνο της Πάρνηθας. Μνήμες πρωτοχρονιάς ζωντανεύουν από τη Μαρκέλα Γιαννάτου και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ενώ ο Τάσος Ευμοιρίδης φωτίζει την εμπορική ανάπτυξη μιας άλλης εποχής. Τέλος, οι αφηγήσεις από τη νυχτερινή Αθήνα, με τον Ζαμπέτα, τον Ωνάση, τον Μπιθικώτση, τον Τσιτσάνη και τη Σωτηρία Μπέλλου, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πορτρέτο πρωτοχρονιάτικων ιστοριών, γεμάτων τύχη, μουσική και ανθρώπινες στιγμές. Προβάλλεται ένα πλούσιο οπτικό υλικό που ταξιδεύει τον θεατή στον χρόνο: από φωτογραφίες του τέλους του 19ου αιώνα της Ακρόπολης και τις διαφημίσεις του Λαχείου Συντακτών, έως επίκαιρα του Ε.Ο.Α. με πρωτοχρονιάτικες κληρώσεις λαχείων τη δεκαετία του ’60, νέες τεχνολογίες της εποχής και στιγμές τυχερών νικητών. Παράλληλα, ξεδιπλώνεται η αθηναϊκή ζωή με τα εγκαίνια του «Μον Παρνές», αγορές και βιτρίνες της δεκαετίας του ’70, το έθιμο των δώρων στους τροχονόμους και στιγμιότυπα διασκέδασης με εμβληματικές μορφές όπως ο Μπιθικώτσης, ο Ζαμπέτας, ο Άντονι Κουίν, αλλά και πλάνα από το «Χάραμα» με τον Τσιτσάνη, τον Τσαρούχη, τη Σωτηρία Μπέλλου, κ.α.

Σκηνοθεσία:

Γιώργος Νταούλης

Αρχισυνταξία:

Δημήτρης Πετρόπουλος

Παρουσίαση:

Χρήστος Βασιλόπουλος

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 29/12/2012

Τεκμηρίωση εκπομπής και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής