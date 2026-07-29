Φέτος συμπληρώνονται 22 χρόνια από το θάνατο της Ρένας Βλαχοπούλου, στις 29 Ιουλίου 2004. Η σπουδαία ηθοποιός και τραγουδίστρια γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1923 και από μικρή έδειξε το ταλέντο της στο τραγούδι. Το 1939 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα βαριετέ, στο κέντρο «Όασις» του Ζαππείου, όπου ο Μίμης Τραϊφόρος παρουσίαζε νέους καλλιτέχνες. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στη σκηνή του «Μουντιάλ», τραγουδώντας ντουέτο με τη Σοφία Βέμπο. Καθοριστική για την πορεία της στάθηκε η γνωριμία της με τον Γιάννη Σπάρτακο, το 1942. Μαζί πραγματοποίησαν περιοδείες σε Τουρκία, Αίγυπτο, Μέση Ανατολή και Αμερική, ενώ ήδη είχε καθιερωθεί ως η «βασίλισσα της τζαζ». Το 1951 επέστρεψε στην Ελλάδα και εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε διάφορες επιθεωρήσεις. Το ντεμπούτο της ως ηθοποιός το έκανε το 1954 στο θέατρο Βέμπο, στην επιθεώρηση «Σουσουράδα». Στα χρόνια που ακολούθησαν η Ρένα Βλαχοπούλου συμμετείχε σε περισσότερες από 160 θεατρικές παραστάσεις, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού. Αξιοσημείωτη είναι, βέβαια, και η πορεία της στον κινηματογράφο, με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μιούζικαλ που άφησαν εποχή, όπως: «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κάτι να καίει», «Η Παριζιάνα», «Η θεία μου η χίπισσα», «Η κόμισσα της Κέρκυρας» και άλλες ταινίες. Η πολυτάλαντη ηθοποιός τιμήθηκε το 1995 με το αναμνηστικό μετάλλιο «Δημήτρης Ψαθάς» για την ερμηνεία της στην θεατρική παράσταση «Η χαρτοπαίχτρα», το 2003 με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος, για την προσφορά της στις τέχνες, ενώ δόθηκε το όνομα της το παλιό θέατρο «Μον Ρεπό» στην γενέτειρα της την Κέρκυρα. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη της, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς, που αναφέρεται στον ελληνικό κινηματογράφο, είναι αφιερωμένο στην Ρένα Βλαχοπούλου.

Η Ροζίτα Σώκου μιλά για τα πρώτα χρόνια της ζωής της και τις σπουδές της στο Ωδείο του Δραματικού Συλλόγου Κέρκυρας, ενώ παράλληλα εξηγεί πώς από «βασίλισσα της τζαζ», όπως την αποκαλούσαν, βρέθηκε στο θέατρο και στη συνέχεια στον κινηματογράφο, παρόλο που στην αρχή ήταν αρνητική στην ιδέα να εμφανιστεί στη σκηνή ως ηθοποιός. Στιγμές από τη συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου θυμάται ο σκηνοθέτης Γιάννης Δαλιανίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει: «Πιστεύω πως αν βρισκόταν στο εξωτερικό θα ήταν μια πολύ μεγάλη σταρ, με διεθνή καριέρα. Μόνο όσοι δούλεψαν μαζί της μπορούν να ξέρουν την πραγματική αξία της Ρένας Βλαχοπούλου, την ευαισθησία της, τις δυνατότητες της να παίξει οτιδήποτε, κωμωδία και δράμα». Για το πολύπλευρο ταλέντο της, αλλά και για το ελληνικό κινηματογραφικό μιούζικαλ που υπηρέτησε με μεγάλη επιτυχία, μιλά ο συνθέτης Μίμης Πλέσσας. «Είναι χαρά να ακούς ένα τραγούδι σου ερμηνευμένο από τη Ρένα. Όπως επίσης είναι χάρμα να τη βλέπεις να βοηθάει τους άλλους που δεν τραγουδούν ή δεν χορεύουν, με αυτή τη μοναδική αίσθηση που έχουν οι καλογεννημένοι στα Επτάνησα», λέει χαρακτηριστικά.

Για την αξέχαστη ηθοποιό και τραγουδίστρια μιλούν επίσης ο σκηνοθέτης Κώστας Καραγιάννης, ο οποίος αναφέρεται στις ταινίες που γύρισαν μαζί και ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Ιάσων Τριανταφυλλίδης. Τέλος, η Ρένα Βλαχοπούλου μιλά στον Πάνο Κατέρη για την καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και για τη σχέση της με το κοινό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε.

Ιστορικός σύμβουλος: Φρίξος Ηλιάδης

Σκηνοθεσία: Πάνος Κέκας

Έτος παραγωγής: 1990

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