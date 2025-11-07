Συμπληρώνονται φέτος δεκαπέντε χρόνια από τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού Σμάρως Στεφανίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 7 Νοεμβρίου του 2010. Γεννημένη το 1913, από οικογένεια Μικρασιατών προσφύγων, τελείωσε την Εμπορική Σχολή στην Αθήνα, έμαθε ξένες γλώσσες και πιάνο και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έπειτα από την αποφοίτησή της, το 1936, ξεκίνησε μια λαμπρή πορεία στο θέατρο. Αρχικά, η Σμάρω Στεφανίδου δούλεψε στον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Ακολούθησε η συνεργασία της με το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν κατά τη διάρκεια της Κατοχής, έπειτα με την Κατερίνα Ανδρεάδη και, από το 1952, υπήρξε βασική καρατερίστα στον θίασο του Βασίλη Λογοθετίδη, δίπλα στον οποίο έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1960. Μετά, υπήρξε τακτικό στέλεχος του θιάσου του Δημήτρη Χορν.

Επιπλέον, συνεργάστηκε με κορυφαίους ηθοποιούς, όπως την Έλλη Λαμπέτη, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Γιάννη Φέρτη, την Ξένια Καλογεροπούλου, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Στέφανο Ληναίο, τον Γιάννη Γκιωνάκη, τον Νίκο Κούρκουλο, τον Γιάννη Βόγλη, τον Αντώνη Αντύπα κ.ά.

Η ίδια χαρακτήριζε ως κορυφαία στιγμή της καριέρας της τον ρόλο της Εκάβης στις Τρωάδες του Ευριπίδη, στο Θέατρο της οδού Καπλανών και στους Δελφούς, σε σκηνοθεσία Γιάννη Τσαρούχη.

Παράλληλα, σημαντική ήταν και η πορεία της στον κινηματογράφο. Το 1951 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην ταινία του Γιώργου Ζερβού ''Τα τέσσερα σκαλοπάτια''. Από τις ταινίες της ξεχωρίζουν εκείνες στις οποίες πρωταγωνίστησε μαζί με τον Βασίλη Λογοθετίδη· ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: ''Σάντα Τσικίτα'' (1953), ''Δεσποινίς ετών 39'' (1954), ''Ο ζηλιαρόγατος'' (1956). Εξίσου σημαντική υπήρξε και η παρουσία της στο ραδιόφωνο, με σειρές, θεατρικά έργα και αναγνώσεις μυθιστορημάτων, όπως η ραδιοφωνική μεταφορά του μυθιστορήματος ''Το τρίτο στεφάνι'' του Κώστα Ταχτσή, που μεταδόθηκε σε 78 συνέχειες από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ το 1979, σε διασκευή και ραδιοσκηνοθεσία του Γιώργου Παυριανού, όπου ερμήνευσε τον ρόλο της Εκάβης δίπλα στη Νίνα της Ρένας Βλαχοπούλου. Παράλληλα, στη δημόσια τηλεόραση συμμετείχε σε διάφορα επεισόδια του θρυλικού ''Θεάτρου της Δευτέρας''.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μια συνέντευξη που παραχώρησε η Σμάρω Στεφανίδου στην εκπομπή ''Συν και Πλην'' τον Φεβρουάριο του 2002.

ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ

ΣΜΑΡΩ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Αρχικά, ο Ανδρέας Ροδίτης προλογίζει ένα βίντεο-αφιέρωμα στη Σμάρω Στεφανίδου, με αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Ειδικότερα, προβάλλονται αποσπάσματα από τις ταινίες «Γάμος αλά… ελληνικά» και «Αλοίμονο στους νέους». Αμέσως μετά, η Μάριον Μιχελιδάκη και ο Ανδρέας Ροδίτης υποδέχονται στο στούντιο της εκπομπής τη Σμάρω Στεφανίδου. Αρχικά, η Σμάρω Στεφανίδου μιλά για τους Μικρασιάτες γονείς της, τα παιδικά της χρόνια, τη γνωριμία και τον έρωτά της με τον Βάσο Σεϊτανίδη, καθώς και για τον πρόωρο θάνατό του. Ακόμη, περιγράφει τα παιχνίδια που έπαιζε ως παιδί και την ενέπνευσαν να γίνει ηθοποιός. Αναφέρεται στις σπουδές της στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στο πώς ανακοίνωσε στους γονείς της ότι έγινε ηθοποιός.

Στη συνέχεια, προβάλλονται φωτογραφίες από την πορεία της Σμάρως Στεφανίδου. Η διήγηση της ηθοποιού συνεχίζεται με τους ρόλους που ερμήνευσε στο πλευρό της Μαρίκας Κοτοπούλη στο «Έκτο Πάτωμα», στην «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, στην «Καινούργια Ζωή», στο «Μελτεμάκι», κ.ά.

Επιπλέον, μιλά για την πολυετή συνεργασία της με τον Βασίλη Λογοθετίδη, και προβάλλεται η τελευταία σκηνή της ταινίας «Δεσποινίς ετών 39». Η Σμάρω Στεφανίδου θυμάται τον Βασίλη Λογοθετίδη και αναφέρεται στο μεγάλο ταλέντο και την προσωπικότητά του. Ακολουθεί απόσπασμα από την ταινία «Ο ζηλιαρόγατος».

Ακολούθως, η Σμάρω Στεφανίδου αναφέρεται με συντομία στη συνεργασία της με τον Αιμίλιο Βεάκη και την Κατερίνα Ανδρεάδη (κυρία Κατερίνα). Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την περίοδο που εργάστηκε στο Θέατρο Τέχνης. Παρεμβαίνει τηλεφωνικά η ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία μιλά για τον χαρακτήρα της Σμάρως Στεφανίδου και εκφράζει την αγάπη της για την ηθοποιό. Η Σμάρω Στεφανίδου μιλά για τον Δημήτρη Χορν, τις συνήθειές του, τη συνεργασία και τη φιλία τους. Προβάλλεται βίντεο με φωτογραφίες της κόρης της, Λήδας Σάνταλα, και μια μικρή συνέντευξη της ηθοποιού Μπέτυς Βαλάση, όπου μιλά για τη Σμάρω Στεφανίδου.

Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, προστίθεται στον καναπέ των καλεσμένων η κόρη της Σμάρως Στεφανίδου, Λήδα Σάνταλα.

Η συζήτηση συνεχίζεται με την παράσταση «Όμορφη πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Παρκ, το καλοκαίρι του 1962. Η Σμάρω Στεφανίδου θυμάται τον ρόλο της στην παράσταση. Αναφορά γίνεται και στην Έλλη Λαμπέτη και τη συνεργασία τους. Η Σμάρω Στεφανίδου χαρακτηρίζει ως μεγάλο σταθμό της καριέρας της τον ρόλο της Εκάβης στις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Τσαρούχη. Παράλληλα, περιγράφει τις συζητήσεις της με τον Τσαρούχη και τις διθυραμβικές κριτικές που έλαβε.

Επιπλέον, η Λήδα Σάνταλα μιλά για τη μητέρα της, τον χαρακτήρα της, τη σχέση τους και τις παιδικές της μνήμες. Προβάλλεται βίντεο με δουλειά της Λήδας Σάνταλα. Η Σμάρω Στεφανίδου αναφέρεται στις προσπάθειες που κάνει για να δημιουργήσει ένα πολιτιστικό κτίριο με μικρό θέατρο, αίθουσα χορού, χώρο για εκθέσεις κ.ά., με το όνομά της και το όνομα της κόρης της, και ανακοινώνει πως θα παίξουν μαζί σε ένα γαλλικό έργο. Προβάλλεται βίντεο στο οποίο ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας μιλά για τη φιλία του με τη Σμάρω Στεφανίδου. Κλείνοντας, η Σμάρω Στεφανίδου ευχαριστεί τους συντελεστές της εκπομπής για τη φιλοξενία και προβάλλεται εκ νέου ένα βίντεο για τη σχέση της με τη Λήδα Σάνταλα.

Έτος παραγωγής: 2002

Ημερομηνία πρώτης προβολής επεισοδίου: 28/2/2002

Σκηνοθεσία: Γιώργος Δαδίνας

Παρουσίαση: Λένα Αρώνη, Ανδρέας Ροδίτης, Μάριον Μιχελιδάκη

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς