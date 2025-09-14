Στέλιος Καζαντζίδης – 14 Σεπτεμβρίου 2001

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2001 έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1931 στη Νέα Ιωνία. Η ενασχόληση του με το τραγούδι προέκυψε τυχαία, όταν, το 1948, τον άκουσε να τραγουδάει ένας περαστικός και του πρότεινε να φτιάξουν μια λαϊκή μουσική κομπανία. Έτσι, στα 17 του χρόνια, άρχισε να εμφανίζεται σε μια ταβέρνα, όπου τον ανακάλυψε ο στιχουργός Μπάμπης Βασιλειάδης (Τσάντας). Το 1952 έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα «Για μπάνιο πάω», ενώ η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε με το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου «Οι βαλίτσες». Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Στέλιος Καζαντζίδης, κατάφερε να εκφράσει μέσα από τα τραγούδια του τις αγωνίες και τις ελπίδες των καθημερινών ανθρώπων και να μιλήσει στις καρδιές τους. Στην πολύχρονη πορεία του συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες, όπως: Βασίλης Τσιτσάνης, Μανώλης Χιώτης, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Χρήστος Λεοντής, Σταύρος Ξαρχάκος, Κώστας Βίρβος, Μάνος Λοϊζος, Άκης Πάνου, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιάννης Παπαϊωάννου κ.ά., αλλά και με στιχουργούς όπως οι: Κώστας Βίρβος, Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Πυθαγόρας, Σώτια Τσώτου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος Βασιλειάδης κ.ά. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

Ένα αφιέρωμα στην πορεία του Στέλιου Καζαντζίδη, από το ξεκίνημα του μέχρι την καθιέρωση του στο χώρο του τραγουδιού, το οποίο επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Η συγκεκριμένη εμφάνιση του λαϊκού ερμηνευτή στην ΕΡΤ, στις 28 Νοεμβρίου 1981,αποτέλεσε μεγάλο καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό γεγονός και μια ευχάριστη έκπληξη για τους θαυμαστές του, καθώς απείχε ήδη 16 χρόνια από τα νυχτερινά κέντρα και πέντε από τη δισκογραφία. Ο ίδιος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Λευτέρη Παπαδόπουλο,εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια, ενώ αναφέρεται και στη ζωή του δίπλα στους απλούς ανθρώπους του μόχθου.

Για τον Στέλιο Καζαντζίδη μιλούν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του και τον έζησαν από κοντά. Η Χάρις Αλεξίου τονίζει ότι είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια τον λαϊκό καημό, ενώ παράλληλα ερμηνεύει και το τραγούδι του «Το τελευταίο βράδυ μου». «Τραγούδησε με τον πιο ρωμαλέο, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού», συμπληρώνει ο Χάρρυ Κλυνν, ενώ ο Γιώργος Ιωάννου τονίζει ότι:«Είναι ο ίδιος ένας γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, μια ενσάρκωση και μία βίωση του νοήματος των λαϊκών τραγουδιών». Μιλούν επίσης ο Απόστολος Καλδάρας, η Καίτη Γκρέυ, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά και απλός κόσμος, που εκφράζει τον θαυμασμό του για τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Παράλληλα παρουσιάζεται οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό από τη συνεργασία του με την Μαρινέλλα (1957-1965), με τον Μίκη Θεοδωράκη κ.ά., ενώ ο ίδιος ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Παρουσίαση-επιμέλεια: Γιώργος Παπαστεφάνου

Σκηνοθεσία: Δάφνη Τζαφέρη

Έτος παραγωγής: 1981

