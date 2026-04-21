Συμπληρώνονται 59 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και την επιβολή της Δικτατορίας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Οι μηχανισμοί επιβολής λογοκρισίας που ασκήθηκαν κατά την περίοδο αυτή προσπαθούσαν να ελέγξουν όλες τις πλευρές της πνευματικής ζωής, μεταξύ των οποίων και το θέατρο, καταπνίγοντας οτιδήποτε μπορούσε να εκληφθεί ως απειλή για το καθεστώς. Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή "Ριμέικ" της Ρένας Θεολογίδου, με θέμα τις θεατρικές παραστάσεις που επιχείρησαν να αντισταθούν στη λογοκρισία της Χούντας.

ΡΙΜΕΪΚ

21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Σειρά ωριαίων εκπομπών με τη Ρένα Θεολογίδου, στην οποία αναδεικνύονται τα κυριότερα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών, από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα. Η συγκεκριμένη επετειακή εκπομπή της σειράς «ΡΙΜΕΪΚ», η οποία μεταδόθηκε με αφορμή τα 40 χρόνια από την επιβολή της Δικτατορίας των συνταγματαρχών του 1967, αναφέρεται στο θέατρο και στις παραστάσεις που σατίρισαν τη χούντα και κατάφεραν να περάσουν τον σκόπελο των απαγορεύσεων του απριλιανού καθεστώτος.

Οι ηθοποιοί Στέφανος Ληναίος, Θανάσης Παπαγεωργίου και Κώστας Καζάκος μεταφέρουν το κλίμα της εποχής και καταγράφουν τις συνθήκες που επικρατούσαν στο θέατρο κατά τη διάρκεια της χούντας, εστιάζοντας στις παραστάσεις «Καληνύχτα Μαργαρίτα», από τους Στ. Ληναίο - Ε. Φωτίου, και «Το μεγάλο μας τσίρκο», από τον θίασο Καρέζη-Καζάκου, που αποτέλεσαν και τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες με σαφές αντιδικτατορικό μήνυμα. Γίνεται λόγος για τον τρόπο που λειτουργούσε ο λογοκριτικός μηχανισμός κατά την περίοδο της επταετίας περικόπτοντας κομμάτια ή φράσεις από θεατρικά έργα, που απαγορεύτηκαν από την επιτροπή λογοκρισίας της χούντας όπως, «Οι κλειδοκράτορες» του Μίλαν Κούντερα, καθώς και για τις παραστάσεις που ανέβαιναν υπό το άγρυπνο βλέμμα της ασφάλειας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις επιθεωρήσεις του 1967 που αναγκάστηκαν να αλλάξουν εσπευσμένα νούμερα με την επιβολή του απριλιανού καθεστώτος.

Στην εκπομπή προβάλλονται αποσπάσματα από θεατρικές παραστάσεις και επιθεωρησιακά νούμερα της εποχής, σε «ριμέικ» μέσα από την εκπομπή «Βραδιά Επιθεώρησης» της δεκαετίας του 1980. Περιλαμβάνεται επίσης σπάνιο ντοκουμέντο από ερασιτεχνική λήψη της θρυλικής παράστασης «Το μεγάλο μας τσίρκο», το οποίο παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Κώστας Καζάκος. Στην αρχή της εκπομπής παρουσιάζεται μια αναδρομή στην καλλιτεχνική κίνηση της Αθήνας την δεκαετία του '60 πριν από την επιβολή της δικτατορίας, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό της εποχής.

Κείμενα – Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ρένα Θεολογίδου

Δημοσιογραφική έρευνα: Σοφία Δρόσου

Έτος παραγωγής: 2007

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου