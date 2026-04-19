Συμπληρώνονται φέτος δεκαπέντε χρόνια από το θάνατο του σημαντικού δημοσιογράφου Χρήστου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 19 Απριλίου του 2011. Γεννημένος το 1923, ο Χρήστος Οικονόμου εργάστηκε για πολλά χρόνια ως αρθρογράφος εφημερίδων, όπως το «Έθνος», όπου επιμελήθηκε σειράς πρωτότυπων ρεπορτάζ. Παράλληλα, διέγραψε μια μακρά και σημαντική πορεία στη δημόσια τηλεόραση, την οποία υπηρέτησε για περισσότερο από 40 χρόνια. Πολυσχιδής, ακάματος και από τους πλέον κατηρτισμένους πιονέρους της τηλεόρασης, ο Χρήστος Οικονόμου πέρασε από την παρουσίαση της σημαντικής ειδησεογραφικής εκπομπής των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης «Ρεπόρτερς» (ΕΙΡΤ, 1974) μαζί με τον Νάσο Αθανασίου και τον Δημήτρη Λιμπερόπουλο, στο «Σάββατο Μία και Μισή» μαζί με τη Σεμίνα Διγενή (ΕΡΤ, 1980) αλλά και στην παρουσίαση διάφορων γνωστών τηλεπαιχνίδιών, όπως «Γράμματα και Αριθμοί» (ΕΡΤ, 1976) και «Εσείς τι λέτε;» (ΕΡΤ, 1987). Ακόμη, ο Χρήστος Οικονόμου ανέλαβε και καλλιτεχνικές εκπομπές όπως το «Ταξίδι στο Χόλιγουντ» (ΕΡΤ, 1987) αλλά και την παρουσίαση των καλλιστείων του 1989.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα μοναδικό ντοκουμέντο: ένα ειδησεογραφικό ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Χρήστος Οικονόμου στο πλαίσιο της εκπομπής «Ρεπόρτερς» παραγωγής 1975 και καταγράφει πλάνα από την Αίγυπτο πριν από 51 χρόνια.

ΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

ΚΑΪΡΟ

Οι «Ρεπόρτερς» είναι μια ενημερωτική εκπομπή του ΕΙΡΤ, η οποία προβάλλει θέματα και πρόσωπα της επικαιρότητας. Στο παραπάνω απόσπασμα παρακολουθούμε ένα ρεπορτάζ του Χρήστου Οικονόμου από το Κάιρο. Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος επισκέπτεται ένα μουσουλμανικό τέμενος στο υπόγειο του Αραβικού συνδέσμου, την πυραμίδα του Χέοπα και την Σφήκα. Αμέσως μετά μιλά για το Πανεπιστήμιο της πόλης και περιηγείται στη λαϊκή αγορά όπου συνομιλεί με απλούς πολίτες.

Έτος παραγωγής: 1975

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 4/4/1975

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς