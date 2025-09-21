Ο Τάκης Κανελλόπουλος γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1933 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε σκηνοθεσία στην Αθήνα και στο Μόναχο και εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο Ε.Ι.Ρ. ως σκηνοθέτης. Το 1960 στην 1η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη το ντοκιμαντέρ «Μακεδονικός γάμος» κερδίζει το βραβείο στην κατηγορία ταινία «μικρού μήκους», ενώ το 1962 κερδίζει το βραβείο φωτογραφίας στην 3η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του «Ουρανός», ένα αντιπολεμικό αριστούργημα, με την οποία την επόμενη χρονιά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Φεστιβάλ των Κανών. Ακολουθούν οι ταινίες «Εκδρομή» (1966) και «Παρένθεση» (1968) και το ντοκιμαντέρ «Καστοριά» (1969) , οι οποίες βραβεύονται στη Θεσσαλονίκη και προβάλλονται σε διάφορα φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Ωστόσο οι τελευταίες ταινίες του «Τελευταία άνοιξη» (1972), το «Χρονικό μιας Κυριακής» (1976) , «Ρομαντικό σημείωμα» 1978 και «Σόνια» (1980) αντιμετωπίστηκαν αρνητικά, ακόμα και εχθρικά από το κοινό στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και με αδιαφορία από τους περισσότερους κριτικούς. Η εχθρική στάση του κοινού απέναντι στις ταινίες του προκάλεσαν απογοήτευση στο σκηνοθέτη ο οποίος απομονώθηκε δουλεύοντας για δέκα περίπου χρόνια την ιδέα της επόμενης ταινίας του περιμένοντας το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου να εγκρίνει τη χρηματοδότησή της και γράφοντας νουβέλες και διηγήματα. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1990, σε ηλικία 57 ετών, ο Τάκης Κανελλόπουλος έφυγε από τη ζωή. Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει για την επέτειο 35 ετών από το θάνατό του την εκπομπή:

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το επεισόδιο αυτό της σειράς Παρασκήνιο είναι αφιερωμένo στον βραβευμένο σκηνοθέτη κινηματογράφου από τη Θεσσαλονίκη, Τάκη Κανελλόπουλο (1933-1990). Με άξονα κυρίως τις τέσσερις ταινίες που ξεχώρισαν μέσα από το συνολικό έργο του, το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους "Μακεδονικός γάμος" (1960), και τα φιλμ μεγάλου μήκους, "Ουρανός" (1962), "Εκδρομή" (1966), "Παρένθεση" (1968), μιλούν για την προσωπικότητα και την κινηματογραφική ματιά του Τάκη Κανελλόπουλου οι συνεργάτες του, ο συνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης, ο διευθυντής φωτογραφίας, Συράκος Δανάλης, ο σκηνοθέτης Απόστολος Κρυωνάς, οι ηθοποιοί Αλεξάνδρα Λαδικού και Σπύρος Φωκάς και ο ζωγράφος και λογοτέχνης Κώστας Λαχάς. Στη φιλμογραφία του Κανελλόπουλου και τα χαρακτηριστικά της, την υποδοχή και την πρόσληψη του έργου του αναφέρονται οι κριτικοί κινηματογράφου Ανδρέας Τύρος και Ηλίας Κανέλλης, ο διευθυντής της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Θόδωρος Αδαμόπουλος και ο σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης. Σχολιάζουν την αισθητική του προσέγγιση στον κινηματογράφο, την προχωρημένη θέση του ανάμεσα σε ένα ρεαλιστικό λιτό κινηματογράφο και σε μια λυρική προσέγγιση των θεμάτων του, την πρωτοποριακή αντιπολεμική ματιά του, την ποιητική αλλά και πολιτική πλευρά του κινηματογράφου του, μία πλευρά που παραμένει επίμονη σε κάθε ταινία του χωρίς όμως ο ίδιος να κρατήσει ποτέ καμία πολιτική-κομματική σημαία, θέτοντας. Παρεμβάλλονται αποσπάσματα από τις παραπάνω ταινίες, ενώ προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από άλλα φιλμ του σκηνοθέτη καθώς και από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από τους ομιλητές στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την περιοχή της Μακεδονίας εν γένει, χώρος ο οποίος αποτέλεσε το σταθερό πεδίο δραστηριότητας του Τάκη Κανελλόπουλου.

Σκηνοθεσία – Έρευνα: Ηλίας Γιαννακάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κορδελάς

Πρώτη τηλεοπτική προβολή: 12 Δεκεμβρίου 2000

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

