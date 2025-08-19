Tζιμ Λόντος- 19 Αυγούστου 1975

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ θέμα από το Παρασκήνιο για τον ελληνοαμερικανό παλαιστή Τζίμ Λόντο
Αναλυτικά Share
Share

Με αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατο του ελληνοαμερικάνου παλαιστή Τζιμ Λόντου, στις 19 Αυγούστου 1975, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει θέμα από την εκπομπή

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ: ΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

Το θέμα παρουσιάζει τον ιστορικό αγώνα πάλης του Ελληνοαμερικανού Τζιμ Λόντου με τον Ρώσο παλαιστή Κόλα Κβαριάνι, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1933 στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, παρουσία περισσότερων από 80.000 θεατών. Στην αρχή, προβάλλονται πλάνα του Λόντου να επιδεικνύει τη σωματική του δύναμη. Ο   Λάκης Παπαστάθης διαβάζει πρωτοσέλιδα αθηναϊκών εφημερίδων της εποχής, ενώ ακολουθούν σκηνές από τις προπονήσεις των παλαιστών στο Στάδιο. Καταγράφονται η άφιξη των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο, η έναρξη του αγώνα, τα πλήθη στις εξέδρες και οι λαβές του Λόντου που τον οδήγησαν στη νίκη. Το επεισόδιο περιλαμβάνει σκηνές από τη λήξη του αγώνα, τους πανηγυρισμούς και το ξέσπασμα του κοινού που κατέκλυσε το στάδιο. Κλείνει με τον Λόντο ντυμένο με κοστούμι να συνομιλεί με δύο άνδρες.

 Σκηνοθεσία: Λάκης Παπαστάθης

Έτος παραγωγής: 2003

Δείτε περισσότερα στο archive.ert.gr

Σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

Τεκμηρίωση επεισοδίου: Βλάσης Κομνηνός

TAGS ΑΡΧΕΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ζωή Λάσκαρη- 18 Aυγούστου 2017
Nelly’s (Έλλη Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη) – 17 Αυγούστου 1998
Βίκυ Μοσχολιού- 16 Αυγούστου 2005
Τορπιλισμός της “Έλλης”- 15 Αυγούστου 1940