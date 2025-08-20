Τζο Ντασέν – 20 Αυγούστου 1980

Στις 20 Αυγούστου 1980 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος τραγουδοποιός Τζο Ντασέν. Ήταν γιος του σκηνοθέτη Ζυλ Ντασέν και της βιολίστριας Μπεατρίς Λονέρ. Γεννήθηκε το 1938 στη Νέα Υόρκη, έζησε επίσης στο Λος Άντζελες, ενώ μετακόμισε με την οικογένεια του στο Παρίσι, σε ηλικία 12 ετών. Αν και ξεκίνησε να εργάζεται στα κινηματογραφικά πλατό, δίπλα στον πατέρα του, τελικά τον κέρδισε η μουσική. «Les Champs-Elysees», «L’ Ete Indien», «Et Si Tu N’ Existais Pas», «A Toi», «Salut» είναι μερικές μόνο από τις μεγάλες επιτυχίες του που αγαπήθηκαν από τον κόσμο και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Το Αρχείο της ΕΡΤ, με αφορμή τα 45 χρόνια από το θάνατο του, παρουσιάζει την τηλεοπτική συνάντηση του Τζο Ντασέν με τον Φρέντυ Γερμανό, το 1977, μέσα από την εκπομπή:

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ

Σειρά εκπομπών στην οποία ο δημοσιογράφος Φρέντυ Γερμανός, συμπληρώνοντας 25 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, παρουσιάζει μια ανθολογία από παλαιότερες εκπομπές του. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο θυμάται την συνέντευξη που του παραχώρησε ο Τζο Ντασέν, το 1977, στο πλαίσιο της σειράς «Πορτραίτο της Πέμπτης».

Ο Φρέντυ Γερμανός μιλά για το γελαστό παιδί, όπως χαρακτηρίζει τον Γαλλοαμερικανό τραγουδοποιό, ενώ παράλληλα θυμάται την πρώτη συνάντηση τους στην Κρήτη, στα γυρίσματα της ταινίας του πατέρα του, Ζυλ Ντασέν, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», στην οποία ο Τζο Ντασέν υποδυόταν έναν πρόσφυγα από τη Σαρακήνα. Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι με αφορμή τη συγκεκριμένη ταινία είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Νίκο Καζαντζάκη, του οποίου είναι μεγάλος θαυμαστής. Παράλληλα μιλά για τις σπουδές του στην Ανθρωπολογία και την αγάπη του για το διάβασμα, για τις δουλειές που αναγκάστηκε να κάνει το διάστημα που ήταν φοιτητής, αλλά και για τα πρώτα χρόνια του στο χώρο της μουσικής, που, όπως παραδέχεται, ήταν πολύ δύσκολα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής τον περιμένει και μια μεγάλη έκπληξη, αφού εμφανίζεται στο πλατό ο Ζυλ Ντασέν. Για πρώτη φορά πατέρας και γιος συναντιούνται τηλεοπτικά και μοιράζονται με το κοινό στιγμές από την κοινή τους πορεία. Ο διάσημος σκηνοθέτης μιλά για την αγάπη του Τζο για τη μουσική, από τα παιδικά του χρόνια, ενώ θυμάται το πιο παράξενο δώρο που του είχε ζητήσει, όταν ήταν τεσσάρων ετών, ένα ξύλινο κασελάκι λούστρου. Παράλληλα αποκαλύπτει ότι ήταν η Μελίνα Μερκούρη αυτή που τον προέτρεψε να τραγουδήσει, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Τοπ Καπί». «Άρχισε και δεν σταμάτησε ποτέ», λέει χαρακτηριστικά. Τέλος, προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από την προσωπική και καλλιτεχνική πορεία του Τζο Ντασέν, ακούγονται αποσπάσματα από δύο τραγούδια που έγραψε για τη Μελίνα Μερκούρη, ενώ ο ίδιος ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αλλά και στα ελληνικά το τραγούδι «Γαρύφαλλο στ’ αυτί».

Σκηνοθετική επιμέλεια: Στέλιος Ράλλης

Έτος παραγωγής: 1994

Δείτε περισσότερα στο archive.ert.gr