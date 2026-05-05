Ο σημαντικός ηθοποιός του θεάτρου Βασίλης Διαμαντόπουλος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 1999. Αρχικά σπούδασε στη Νομική σχολή Αθηνών αλλά σύντομα ακολούθησε τη θεατρική του κλίση και φοίτησε στις Δραματικές σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης. Ηθοποιός μεγάλων εκφραστικών δυνατοτήτων, διακρίθηκε σε έργα κλασικού ρεπερτορίου, με την πρώτη του συμμετοχή να συμπίπτει με την παράσταση «Αγριόπαπια» του Ίψεν, με την οποία το Θέατρο Τέχνης άρχισε την ιστορική πορεία του το 1942. Πολύ γρήγορα ο Βασίλης Διαμαντόπουλος καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, παρέμεινε στο Θέατρο Τέχνης έως το 1949 και έπειτα συνέχισε στο ελεύθερο θέατρο, είτε συγκροτώντας δικούς του θιάσους είτε συμπράττοντας σε θιάσους άλλων σημαντικών ηθοποιών.

Το 1956 ξεκίνησε η συνεργασία του με το Εθνικό Θέατρο όπου και πρωταγωνίστησε σε σημαντικές παραστάσεις. Το 1956 ίδρυσε μαζί με τη Μαρία Αλκαίου το Νέο Θέατρο και το 1993 το Σύγχρονο Θέατρο. Η πορεία του διακόπηκε την περίοδο της δικτατορίας μιας και αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι, από όπου επέστρεψε το 1970. Αρχικά, συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στην συνέχεια με το Θέατρο Σάτιρα του Γιώργου Μιχαλακόπουλου.

Το 1972 συνεργάστηκε με το Γιώργο Μιχαλακόπουλο στην ιστορική σειρά «Εκείνος κι Εκείνος» του Ε.Ι.Ρ.Τ. Μετά τη Μεταπολίτευση συνέχισε την πορεία του στο θέατρο και συμμετείχε σε μερικές από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές σειρές της δημόσιας τηλεόρασης: Γαλήνη (1976), Ο Συμβολαιογράφος (1979), Χατζημανουήλ (1984), Χαίρε Τάσο Καρατάσο (1985), Η αγάπη άργησε μια μέρα (1998). Έφυγε από τη ζωή στις 5 Μαΐου 1999.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Εκείνος και… Εκείνος» παραγωγής 1988, η οποία αποτελεί μια αναβίωση της παλαιότερης μεγάλης τηλεοπτικής επιτυχίας του 1972.

ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΙ… ΕΚΕΙΝΟΣ

ΤΟ ΑΥΓΟ

Η σειρά «Εκείνος και… Εκείνος» του 1988, είναι αναβίωση της ομώνυμης σειράς του ’70. Η πρώτη εμφάνιση των δυο περιθωριακών ηρώων που δημιούργησε ο συγγραφέας Κώστας Μουρσελάς τάραξε τα «ασπρόμαυρα» νερά της νεοσύστατης ελληνικής τηλεόρασης. Ο Λουκάς (Βασίλης Διαμαντόπουλος) και ο Σόλων (Γιώργος Μιχαλακόπουλος) με την καθημερινότητά τους, τις ατάκες τους και τη μοναδική λαϊκή θυμοσοφία τους, θα προβληματίσουν, θα δώσουν διέξοδο, θα πουν με το δικό τους τρόπο την πραγματικότητα που τόσο τους πιέζει και τους δημιουργεί νέα ηθικά αδιέξοδα. Στη νεότερη και έγχρωμη εκδοχή του 1988, προβάλλονται σε τηλεοπτική διασκευή παλιότερα αλλά και πρωτότυπα θεατρικά μονόπρακτα.

Στο δεύτερο επεισόδιο ο Λουκάς και ο Σόλων συζητούν το ενδεχόμενο παράτασης της ζωής και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους. Ο Λουκάς θεωρεί την παράταση της ζωής καταστροφική, γιατί δεν αντέχει ούτε μία μέρα παραπάνω τέτοια απανθρωπιά. Επιπλέον, καλούνται να αποφασίσουν σχετικά με την ένταξή τους ή μη στο «σύστημα», το «αυγό» όπως το αποκαλούν.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ”Εκείνος και… Εκείνος” του 1988 στην ιστοσελίδα του Αρχείου της ΕΡΤ

Έτος παραγωγής: 1988

Σκηνοθεσία: Κώστας Κουτσομύτης

Σενάριο: Κώστας Μουρσελάς

Με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς