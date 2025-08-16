Βίκυ Μοσχολιού- 16 Αυγούστου 2005

Στις 16 Αυγούστου 2005 έφυγε από τη ζωή η Βίκυ Μοσχολιού, η σπουδαία ερμηνεύτρια η οποία τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου σε στίχους των σημαντικότερων ποιητών και στιχουργών, σε ένα ευρύ ρεπερτόριο, που ξεκινούσε από το ρεμπέτικο και λαϊκό, έως και το έντεχνο τραγούδι ενώ συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες.

Για τα 20 χρόνια από το θάνατό της το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα σπάνιο ντοκουμέντο του 1982:

ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

Η εκπομπή «Ώρα για τραγούδι» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και της Βάνας Ρήγα, παρουσιάζει τη Βίκυ Μοσχολιού που συμπλήρωνε 20 χρόνια πορείας στο ελληνικό τραγούδι.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια μιλά στο φακό της εκπομπής για τη ζωή της, για τις γειτονιές που γεννήθηκε και μεγάλωσε, το Μεταξουργείο και την Αγία Βαρβάρα στο Αιγάλεω, και για την πρώτη της δουλειά ως κορδελιάστρα. Θυμάται το ξεκίνημά της στο τραγούδι το 1962 στο κοσμικό κέντρο «Τριάνα του Χειλά» εκεί όπου την ανακάλυψε το Σταύρος Ξαρχάκος. Ήταν τότε που της εμπιστεύτηκε το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» (Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας) για την ταινία «Λόλα», που έγινε η αρχή για την καθιέρωση της Μοσχολιού και την μετέπειτα ανοδική της πορεία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνεργασία της με τον Γιώργο Ζαμπέτα που ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘60 και από την οποία προέκυψαν τεράστιες επιτυχίες που άφησαν εποχή και που παραμένουν διαχρονικές. Η εκπομπή παρουσιάζει τη Βίκυ Μοσχολιού μαζί με τον Γιώργο Ζαμπέτα στο πάλκο νυχτερινού κέντρου να ερμηνεύουν τα τραγούδια: «Τα Δειλινά» (Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλειάδης), «Ο χωρισμός» (Γιώργος Ζαμπέτας, Δημήτρης Χριστοδούλου), «Πάει-πάει» (Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλειάδης), «Αλήτη (Γιώργος Ζαμπέτας, Αλέκος Καγιάντας). Ο Γιώργος Ζαμπέτας μιλά στην εκπομπή για τη “βεντέτα” Βίκυ Μοσχολιού και περιγράφει τη σχέση τους.

Καθόλη τη διάρκεια της εκπομπής, η Βίκυ Μοσχολιού ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια, μεταξύ των οποίων του Γιάννη Σπανού και του Νίκου Λαβράνου με τους ίδιους τους συνθέτες να τη συνοδεύουν στο πιάνο. Μεταδίδεται ρεπορτάζ στο δρόμο όπου απλοί πολίτες μιλούν για τη Βίκυ Μοσχολιού ενώ γυρίσματα έγιναν επίσης στο σπίτι της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Ακούγονται τα τραγούδια: «Υπάρχουν άνθρωποι» (Γιάννης Σπανός, Γιάννης Καλαμίτσης), «Ξύπνησε η πόλη» (Γιάννης Σπανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος), «Παλικαράκι που λιωσα, στο συναπάντημά σου» (Σταύρος Ξαρχάκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος) «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» (Απόστολος Καλδάρας, Χρήστος Αργυρόπουλος), «Πέφτει η Μαδρίτη» (Μουσική διασκευή: Νίκος Λαβράνος, Λευτέρης Παπαδόπουλος), «Σπίτι παλιό» (Νίκος Λαβράνος, Λευτέρης Παπαδόπουλος).

Προβλήθηκε από την ΕΡΤ 2 στις 7 Νοεμβρίου 1982.

Έτος παραγωγής: 1982

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μυλωνάς

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου