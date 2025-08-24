Χρήστος Γιανναράς – 24 Αυγούστου 2024

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Χρήστου Γιανναρά, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοητές. Καθηγητής της φιλοσοφίας και πολιτιστικής διπλωματίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας με πλούσιο έργο και παρεμβατικός σχολιαστής στον τύπο, ο Χρήστος Γιανναράς, άφησε το στίγμα του στην πνευματική ζωή της χώρας. Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη που έδωσε το 2011 στην Εύη Κυριακοπούλου, στην εκπομπή «Η ζωή είναι αλλού».

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

Μια συζήτηση με επίκεντρο τον σύγχρονο άνθρωπο, τον πολιτισμό και την ελληνική κοινωνία, το σήμερα και το αύριο. Αφετηρία της κουβέντας οι επιφυλλίδες του, που χαρακτηρίζονται από μια «θλιμμένη οργή». Λόγος γίνεται για την ελληνική κοινωνία σήμερα και τη μη ενασχόληση με τα «ουσιώδη»-μια δραματική αλλαγή που, όπως σχολιάζει ο Χρ.Γιανναράς, συνέβη στην ελληνική κοινωνία με τη Μεταπολίτευση, λόγω του «παλαιομοδίτικου μαρξισμού» που επικράτησε με έναν χαρακτήρα «υλοφροσύνης».

Ο Χρήστος Γιανναράς σχολιάζει τα προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, και στέκεται στην αξία του «πραγματικού», ενώ μιλά για το έμψυχο δυναμικό της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και για την τηλεόραση. Μιλά για τη χαρά του ανθρώπου-τις ανθρώπινες σχέσεις-και τα πολύτιμα πράγματα στον ανθρώπινο βίο, ενώ υπογραμμίζει την μεθοδική προσπάθεια «εξηλιθίωσης» της κοινωνίας. Αναφέρεται στις έννοιες της ελευθερίας του ανθρώπου, του πολιτισμού, και κάνει λόγο για την ένδεια αλλά και για τις κοιτίδες που σώζονται σήμερα- τη γελοιογραφία και το χιούμορ. Σχολιάζει την σημερινή παιδεία και κάνει λόγο για την ανάγκη μιας ριζοσπαστικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στη γλώσσα και τα μαθηματικά.

Αναφέρεται ακόμη, στην εκκλησιαστική κοινότητα στην οποία ήταν ενταγμένος, αλλά και στον ρόλο και την παρέμβαση της Εκκλησίας στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Τέλος, μιλά για τα νέα παιδιά, τον έρωτα και τις σχέσεις σήμερα. Η συζήτηση ολοκληρώνεται με ένα σχόλιο για τις προσωπικές του θέσεις, τις αλλαγές και τις υπαρξιακές «σταθερές», καθώς και για την ελπίδα σήμερα.

Έτος παραγωγής: 2011

Κείμενα-Παρουσίαση: Εύη Κυριακοπούλου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Σοφία Δρόσου