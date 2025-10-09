100 χρόνια Μάνος Χατζιδάκις

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι.

Το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 τιμά την επέτειο με ένα μεγάλο αφιέρωμα που θ’ αρχίσει τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και θα κορυφωθεί τη γενέθλια μέρα του συνθέτη.

Σε όλο αυτό το διάστημα, οι παραγωγοί του Δεύτερου θα μας ξεναγήσουν μέσα από τις εκπομπές τους στο πολυδιάστατο μουσικό σύμπαν του Χατζιδάκι, θα αναψηλαφήσουν την τόσο ξεχωριστή προσωπικότητά του, θα αναδείξουν τη σκέψη και το πνεύμα του μέσα από τις συνεντεύξεις, τα κείμενα και τις δημόσιες παρεμβάσεις του και θα επιχειρήσουν μια σημερινή χαρτογράφηση του αποτυπώματός του στη μουσική, στον πολιτισμό και στη νεοελληνική κουλτούρα συνολικά.

Πέρα από τις ειδικές εκπομπές, στον αέρα του Δεύτερου θα φιλοξενούνται καθημερινά ένθετα με αποσπάσματα από συνεντεύξεις του ίδιου του Μάνου Χατζιδάκι, αλλά και ανέκδοτες ιστορίες και αναμνήσεις καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί του.

Στο αφιέρωμα συμπεριλαμβάνονται ακόμα επαναλήψεις εκπομπών από το πολύτιμο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και δύο ηχογραφημένες συναυλίες. Η μία υπό τη διεύθυνση του συνθέτη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, και η δεύτερη αφιερωμένη σ’ εκείνον από τον Διονύση Σαββόπουλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του αφιερώματος του Δεύτερου στον Μάνο Χατζιδάκι:

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

10:00 – 12:00 Μάνος Χατζιδάκις και ελληνικός κινηματογράφος | Άντρη Βασιλειάδου

Μουσικές και τραγούδια από τον Ελληνικό κινηματογράφο που αγαπήθηκαν από το κοινό και απαξιώθηκαν (οι περισσότερες) από τον δημιουργό τους! Σαν να γράφτηκαν με το ζόρι. Μέσα σε λίγα λεπτά. Ανάμεσα στον ύπνο και το άγουρο ξύπνημα. Σαν να έπρεπε να γραφτούν έτσι, γιατί αυτός ήταν ο τρόπος να ζήσουν για πάντα.

Ένα Όσκαρ που κανένα άλλο αγαλματίδιο δεν είχε χειρότερη μοίρα, ένα κεφάλαιο στον δαφνοστεφανωμένο μουσικό βίο του συνθέτη που του προκαλούσε ντροπή και αποστροφή και πολύ θα ήθελε να διαγράψει. Αλλά -ευτυχώς- «ό,τι γράφει δεν ξεγράφει».

16:00 – 17:00 Στο Τρίτο πρόσωπο: Για τον Μάνο Χατζιδάκι με τον Μάνο Χατζιδάκι | Επιμέλεια: Σιδερής Πρίντεζης

Εκπομπή του 2017 από τη σειρά «Στο Τρίτο πρόσωπο», στην οποία ο Νίκος Αϊβαλής και ο Σιδερής Πρίντεζης σταχυολογούν τραγούδια με τη φωνή του Μάνου Χατζιδάκι, αλλά και αποσπάσματα από συνεντεύξεις και ομιλίες του, κείμενα δικά του και άλλα που αναφέρονται σ’ αυτόν, τα οποία διαβάζουν οι ίδιοι ή ακούγονται με τη φωνή του μέσα από το ραδιοφωνικό Αρχείο.

22:00 – 24:00 Μάνος Χατζιδάκις, μια βόλτα στον κόσμο | Κώστας Θωμαΐδης

Στη μουσική του διαδρομή ο Μάνος Χατζιδάκις ταξίδεψε την καρδιά της Ελλάδας σε ολόκληρη την υφήλιο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 το έργο του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, με τις μουσικές και τα τραγούδια του να μπλέκουν αρμονικά με τα χρώματα, τους ήχους και τις φωνές του κόσμου. Οι «Πλανόδιες Μουσικές» θα μεταδώσουν τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι ερμηνευμένα από ξένους καλλιτέχνες.

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

14:00 – 14:30 Η εποχή της Μελισσάνθης | Φώτης Απέργης

Το κατ’ εξοχήν αντιφασιστικό και πιο προσωπικό έργο του Μάνου Χατζιδάκι αποτελεί το θέμα αυτού του επεισοδίου της σειράς «Flashback». Αντίθετα από πλήθος άλλων τυπικών επετειακών έργων, «Η εποχή της Μελισσάνθης» αποκαλύπτει στην προέκτασή της, όχι μόνο τις φωτεινές, αλλά και τις σκοτεινές στιγμές της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας.

21:00 – 22:00 Ο Μάνος Χατζιδάκις, το μπουζούκι και οι μπουζουξήδες | Γιώργος Τσάμπρας

Δύο ώρες για τη διαδρομή του μπουζουκιού στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και τη συνεργασία του με τους μπουζουξήδες από τα χρόνια του ’40 μέχρι και τα χρόνια του ’80.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

13.00 – 14.00 Ο Μεγάλος Ερωτικός | Ελένη Γιαννοπούλου

Ένα από τα σημαντικότερα και πιο γοητευτικά έργα της ελληνικής μουσικής, παρουσιάζεται ολόκληρο στο Δεύτερο Πρόγραμμα, μαζί με την ιστορία του. Ένας κύκλος τραγουδιών για τον Έρωτα, μέσα από την ελληνική ποιητική παράδοση. Ποίηση και μουσική σε μία σπάνια αισθητική συνύπαρξη μέσω της μουσικής και ενορχηστρωτικής ιδιοφυίας του Μάνου Χατζιδάκι, με τις απαράμιλλες ερμηνείες της Φλέρυς Νταντωνάκη και του Δημήτρη Ψαριανού. Ένας δίσκος – σημείο αναφοράς στον ελληνικό πολιτισμό.

16.00 – 17.00 Συνέντευξη: Ο Γιώργος Ι. Αλλαμανής μιλά στον Σιδερή Πρίντεζη

Καλεσμένος του Σιδερή Πρίντεζη στο στούντιο του Δεύτερου, o δημοσιογράφος Γιώργος Ι. Αλλαμανής, ο οποίος διεξάγει τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη έρευνα με σκοπό την έκδοση ενός βιβλίου που θα προβάλει εντελώς άγνωστες ή μισοφωτισμένες νησίδες από τον βίο και το έργο του Μάνου Χατζιδάκι. Στην εκπομπή θα ακουστούν αποσπάσματα ντοκουμέντων που έχουν προκύψει από την έρευνα του Γιώργου Ι. Αλλαμανή, αλλά και ανάλογα τεκμήρια από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

21:00 – 22:00 Ο Μάνος Χατζιδάκις, το μπουζούκι και οι μπουζουξήδες | Γιώργος Τσάμπρας

Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Γιώργου Τσάμπρα για τη διαδρομή του μπουζουκιού στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και τη συνεργασία του με τους μπουζουξήδες από τα χρόνια του ’40 μέχρι και τα χρόνια του ’80.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

15:00 – 16:00 Οι μουσικοί κληρονόμοι του Μάνου Χατζιδάκι | Πάνος Χρυσοστόμου

Ο Πάνος Χρυσοστόμου επιμελείται και παρουσιάζει σε δύο μέρη, στις «Ροκ συναναστροφές», ένα αφιέρωμα στους Έλληνες μουσικούς (Νίκο Κυπουργό, Παναγιώτη Καλαντζόπουλο, Γιάννη Αγγελάκα ακόμα κ.ά.) αλλά και στους διεθνούς φήμης δημιουργούς (Nicola Piovani, Alexandre Desplat κ.ά.), οι οποίοι επηρεάστηκαν από το έργο και την προσωπικότητα του Μάνου Χατζιδάκι. Σ’ αυτούς, δηλαδή, που κατά κάποιον τρόπο συνέχισαν ή και εξέλιξαν με τη μεγάλη τους επιρροή τα όσα διδάχθηκαν απ’ αυτόν.

19:00 – 20:00 Λαϊκοί Βάρδοι: Μάνος Χατζιδάκις και Γιώργος Ζαμπέτας στο Τρίτο Πρόγραμμα | Επιμέλεια: Σιδερής Πρίντεζης

Ο Πάνος Γεραμάνης σε μία εκπομπή των «Λαϊκών Βάρδων» το 2000 μετέδωσε σε επανάληψη τη συνάντηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Γιώργου Ζαμπέτα στο Τρίτο Πρόγραμμα τα Χριστούγεννα του 1979, με μουσικούς διαλόγους και αυτοσχεδιασμούς στο πιάνο και στο μπουζούκι αντίστοιχα.

21:00 – 22:00 Ο Σπύρος Σακκάς μιλά στον Γιώργο Τσάμπρα

Ο Σπύρος Σακκάς, καλεσμένος του Γιώργου Τσάμπρα στο Δεύτερο Πρόγραμμα, θυμάται στιγμές από τη συνεργασία του με τον Μάνο Χατζιδάκι στη δισκογραφία, στο Τρίτο Πρόγραμμα, στις 250 και πλέον συναυλίες μαζί του αλλά και στη στενή φιλία τους που άρχισε το 1962 και κρατήθηκε ζωντανή μέχρι τον θάνατο του μεγάλου δημιουργού.

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

13.00 – 14.00 Η Φλέρυ Νταντωνάκη και ο Μάνος Χατζιδάκις | Επιμέλεια: Σιδερής Πρίντεζης

Η Φλέρυ Νταντωνάκη αναφέρεται στην καλλιτεχνική της σχέση με τον Μάνο Χατζιδάκι, μέσα από μονταρισμένα στιγμιότυπα που είχαν ακουστεί για πρώτη φορά σε επτά εκπομπές της σειράς «Η τραγουδίστρια της εβδομάδας» της Έφης Πουλοπούλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα το 1986. Η εκπομπή διανθίζεται με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι με τη φωνή της Φλέρυς Νταντωνάκη σε νέα μουσική επιμέλεια.

17.00 – 18.00 Ο Μάνος Χατζιδάκις μετά τους Raining Pleasure | Μιχάλης Γελασάκης

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, ο Μιχάλης Γελασάκης ανθολογεί στις «Αδέσποτες Νότες» επαναπροσεγγίσεις του έργου του από τη σύγχρονη ανάγνωση του Reflections των Raining Pleasure κι έπειτα. Δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια. Remix και ηλεκτρονική μουσική, swing ρυθμοί, η θάλασσα πλατιά ως Ταραντινικό σάουντρακ και η πόλη μαγική που ταξίδεψε ξανά σε όλο τον κόσμο μέσα από την τηλεόραση.

22.00 – 24.00 Συναυλία – αφιέρωμα του Διονύση Σαββόπουλου στον Μάνο Χατζιδάκι | Ραδιοφωνική μετάδοση: Έλενα Διάκου

Οι ακροατές του Δεύτερου θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη συναυλία που πραγματοποίησε ο Διονύσης Σαββόπουλος για τον Μάνο Χατζιδάκι στο Ηρώδειο, την 1η Οκτωβρίου του 2012.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

08:00 – 10:00 Η φύση στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι | Λίτσα Τότσκα

Ήλιος, φεγγάρι, θάλασσα, βουνά, δέντρα, κήποι, χρώματα και μυρωδιές δεν είναι απλώς εικόνες στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι: είναι συναισθήματα, μνήμες και πάθη που μιλούν για όσα ζούμε και νιώθουμε γιατί δεν είμαστε αποκομμένοι από τη φύση αλλά μέρος ενός ενιαίου, ζωντανού οργανισμού. Στα τραγούδια του, μετατρέπει τη φύση σε αντικατοπτρισμό της ανθρώπινης εμπειρίας. Οι στίχοι του Μάνου Χατζιδάκι και η μουσική του σε στίχους άλλων ποιητών και στιχουργών, γίνονται γέφυρα που μας ενώνει με τον κόσμο, μετατρέποντας κάθε τραγούδι σε ταξίδι αισθήσεων και στοχασμού.

14:00 – 15:00 Η γραπτή παρακαταθήκη του Μάνου Χατζιδάκι | Σύσση Καπλάνη

Η εκπομπή «Μια αγκαλιά βιβλία» είναι αφιερωμένη στα δύο βιβλία που μας άφησε παρακαταθήκη ο Μάνος Χατζιδάκις, τα οποία λόγω της οξυδέρκειας, της διορατικότητας, των γνώσεων και της κριτικής σχολιαστικής ματιάς του παραμένουν δελεαστικά και για τον σημερινό αναγνώστη, ενώ τα θέματα τα οποία τον απασχολούν παραμένουν διαχρονικά.

«Τα σχόλια του Τρίτου», με υπότιτλο «Μια νεοελληνική μυθολογία», πρωτοεκδόθηκαν το 1980. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη και περιλαμβάνει τριάντα έξι δοκίμια που εκφώνησε ο Μάνος Χατζιδάκις στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην εκπομπή του «Το σχόλιο του Τρίτου από τον Μάνο Χατζιδάκι», από το 1978 έως και το 1980.

«Ο καθρέφτης και το μαχαίρι» πρωτοκυκλοφόρησε το 1988. Πλέον είναι διαθέσιμη η 7η έκδοσή του. Το βιβλίο αποτελείται από τριάντα έξι κείμενα, δοκίμια, άρθρα, ομιλίες του μεγάλου συνθέτη για τους Φεντερίκο Φελίνι, Νίνο Ρότα, Κάρολο Κουν, Νίκο Γκάτσο, Μάτση Χατζηλαζάρου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Μόραλη, Γιάννη Τσαρούχη, Ζυλ Ντασέν, αλλά και δοκίμια για τα τραγούδια, τη μουσική, την τέχνη, τη δημοκρατία, την πολιτική και πολλά άλλα.

17:00 – 18:00 Ο στιχουργός Μάνος Χατζιδάκις | Στάθης Δρογώσης

Η «Αντέλμα» του Στάθη Δρογώση θα πραγματοποιήσει μια διαδρομή στο στιχουργικό σύμπαν του Μάνου Χατζιδάκι. Εκτός από θρυλικός συνθέτης (ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες δημιουργούς), ο Χατζιδάκις ήταν και άνθρωπος των κειμένων. Μεταξύ άλλων, δημοσίευσε ποιητικές συλλογές και έγραψε στίχους σε τραγούδια πασίγνωστα αλλά και ιδιαίτερα. Κι ενώ μνημονεύεται για τη μουσική του, στους στίχους του δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους άλλους σπουδαίους στιχουργούς με τους οποίους συνεργάστηκε. Υπάρχουν και τραγούδια με δικούς του στίχους που μελοποιήθηκαν από τον σπουδαίο Νότη Μαυρουδή.

20:00 – 21:00 Η ποπ πλευρά του Μάνου Χατζιδάκι | Παντελής Σιβρής

Οι «Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου» με τον Παντελή Σιβρή θα ασχοληθούν με την «ελαφρά», ποπ – μοντέρνα πλευρά του σπουδαίου συνθέτη, μέσα από διασκευές αλλά και πρωτότυπες ηχογραφήσεις.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

11:00 – 13:00 Στο μυαλό του Μάνου Χατζιδάκι | Κώστας Φασουλάς

Ο Κώστας Φασουλάς συναντιέται στην εκπομπή «Πάμε εκεί που λεν τραγούδια» με τον τρόπο της σκέψης του Μάνου Χατζιδάκι μέσα από δημόσια σχόλια, όπως αυτά αποτυπώνουν την κοινωνική του ματιά και την αισθητική του παιδεία. Και θυμάται στιγμές από τις συναντήσεις του με τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, μέσα σε ένα τραγουδιστικό περιβάλλον που «συνομιλεί» με τη μουσική και ανθρωπιστική του ευαισθησία.

17:00 – 18:00 Ο δικός μου Μάνος Χατζιδάκις | Οδυσσέας Τσάκαλος

Εικόνες και μνήμες από τη συμμετοχή των ΦΑΤΜΕ στις συναυλίες και στη ζωντανή ηχογράφηση με τίτλο «Στον Σείριο υπάρχουνε παιδιά», μία ιδέα και παραγωγή του Μάνου Χατζιδάκι όπου παρουσίασε πέντε προγράμματα στην μπουάτ «Zoom» στην Πλάκα, από τις 23/10/87 έως τις 3/2/88.

18:00 – 20:00 Ο κύριος Χατζιδάκις κάνει χιούμορ | Φώτης Απέργης

Μια ελάχιστα γνωστή πλευρά του Μάνου Χατζιδάκι, μια πλευρά με χιούμορ, παρουσιάζει ο Φώτης Απέργης σ’ αυτή την εκπομπή. Απρόβλεπτα σχόλια, ημερολόγια και στίχοι του, καθώς και ιστορίες με τον Άστορ Πιατσόλα, τον Διονύση Σαββόπουλο, τη Μελίνα Μερκούρη ξεδιπλώνονται στην εκπομπή, δείχνοντας ότι μέσα από το χιούμορ ο συνθέτης μπορούσε να γίνεται πολιτικός, ακόμα και ερωτικός.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

15:00 – 16:00 Οι μουσικοί κληρονόμοι του Μάνου Χατζιδάκι | Πάνος Χρυσοστόμου

Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στους Έλληνες και ξένους μουσικούς που επηρεάστηκαν από το έργο και την προσωπικότητα του Μάνου Χατζιδάκι κατά κάποιον τρόπο συνέχισαν ή και εξέλιξαν τα όσα διδάχθηκαν απ’ αυτόν.

22:00 – 24:00 Τα θεατρικά του Μάνου Χατζιδάκι | Κώστας Θωμαΐδης

Η σχέση του Μάνου Χατζιδάκι με το Θέατρο άρχισε από τα πρώτα καλλιτεχνικά του βήματα. Μαθητής ακόμη, γνωρίστηκε με τον Κάρολο Κουν, ο οποίος θα σημάδευε τη διαδρομή του.

Ο Μάνος Χατζιδάκις συνέθεσε τόσο για το αρχαίο δράμα όσο και για το σύγχρονο θέατρο.

Σε συνέντευξή του είχε πει: «Το θέατρο με δίδαξε ότι η σιωπή είναι εξίσου σημαντική με τη μουσική. Εκεί που παίζει η λέξη, σωπαίνω. Εκεί που σωπαίνει η λέξη, αρχίζει η μουσική μου».

Οι «Πλανόδιες μουσικές» θα μεταδώσουν αποσπάσματα από θεατρικές του συνθέσεις.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

14:00 – 14:30 Ο Χατζιδάκις στη διεθνή οθόνη | Φώτης Απέργης

Γνωρίζατε ότι στη διάρκεια της διεθνούς καριέρας του ο Μάνος Χατζιδάκις συνέθεσε μουσική που παραμένει ανέκδοτη για ταινίες όπως οι «300 Σπαρτιάτες», «Οι ήρωες» και τα «Σκαλοπάτια»; Ότι οι μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λος Άντζελες τον συνεχάρησαν όταν ηχογράφησαν μαζί του το σάουντρακ του «ποιητικού γουέστερν» «Blue»; Ότι συνέθεσε την «Μπαλάντα για τον Τσε», για μια «πολιτική ταινία τρόμου», καθώς και μουσική για μια «κωμωδία ερωτική ελαφρώς ερωτισμένη με αντιψυχιατρική», το «Sweet Movie» του Ντούσαν Μακαβέγιεφ; Όλοι γνωρίζουν την παγκόσμια επιτυχία του «Ποτέ την Κυριακή», του «Topkapi» και του «America, America», αλλά πάντα υπάρχουν άγνωστες λεπτομέρειες στη διεθνή κινηματογραφική καριέρα του κορυφαίου συνθέτη. Παρακολουθείστε τις, μαζί με ανέκδοτα μουσικά αποσπάσματα με ξεναγό τον Φώτη Απέργη στο νέο flashback.

16:00 – 17:00 Ραδιονοσταλγία: Ο Μάνος Χατζιδάκις και το ρεμπέτικο | Επιμέλεια: Σιδερής Πρίντεζης

Εκπομπή του Γιώργου Παπαστεφάνου του 2003 από τη σειρά «Ραδιονοσταλγία», για τη σχέση του Μάνου Χατζιδάκι με το ρεμπέτικο τραγούδι, μέσα από τέσσερις δισκογραφικές εκδόσεις διασκευών ρεμπέτικων τραγουδιών που πραγματοποίησε ο σπουδαίος συνθέτης. Πρόκειται για τους ορχηστρικούς κύκλους «6 λαϊκές ζωγραφιές», «Πασχαλιές μέσα από τη νεκρή γη», «Ο σκληρός Απρίλης του ’45» και «Τα Πέριξ» με τη Βούλα Σαββίδη.

Στην εκπομπή ακούγονται και κάποια από τα διασκευασμένα ρεμπέτικα τραγούδια στις αυθεντικές τους εκτελέσεις.

20:00 – 21:00 Ο πολιτικός Μάνος Χατζιδάκις | Έλενα Διάκου

Η πολιτική σκέψη και στάση του Μάνου Χατζιδάκι μέσα από τα τραγούδια, τα κείμενα και τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

16:00 – 17:00 Θεατρικά τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας | Επιμέλεια: Σιδερής Πρίντεζης

Ο Νίκος Αϊβαλής και ο Σιδερής Πρίντεζης παρουσιάζουν, σε ραδιοφωνικό αφιέρωμα του 2016, τραγούδια που ακούστηκαν σε θεατρικές παραστάσεις που υπέγραφε μουσικά ο Μάνος Χατζιδάκις. Οι ποικίλες εκτελέσεις που ακούγονται στην εκπομπή προέρχονται από διαφορετικές εποχές και διαφορετικές εκπομπές που φυλάσσονται στο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

20:00 – 21:00 Ο πολιτικός Μάνος Χατζιδάκις | Έλενα Διάκου

Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος της Έλενας Διάκου στην πολιτική σκέψη και στάση του Μάνου Χατζιδάκι.

22:00 – 23:00 Νίκος Κυπουργός στις «Πλανόδιες Μουσικές» | Κώστας Θωμαΐδης

Ο Κώστας Θωμαΐδης συνομιλεί με τον συνθέτη Νίκο Κυπουργό για τα χρόνια της συμπόρευσής του με τον Μάνο Χατζιδάκι. Η «Κινηματογραφική Σουίτα» με μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι σε ενορχήστρωση του Νίκου Κυπουργού, η «Αμοργός» του Νίκου Γκάτσου, τα χρόνια του Σείριου, Η «Λιλιπούπολη», τα χρόνια του Τρίτου Προγράμματος, η «Λαϊκή Αγορά» και αναμνήσεις από τη μακροχρόνια συνεργασία τους.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

08:00 – 10:00 Ο ορχηστρικός Μάνος Χατζιδάκις | Μαργαρίτα Μυτιληναίου

Ακριβώς 100 χρόνια μετά τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, η «Βόλτα» του Δεύτερου Προγράμματος 103,7 γεμίζει με οργανικά και ορχηστρικά έργα του μεγάλου συνθέτη το πρωινό της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου!

Ταξιδεύουμε με το «Χαμόγελο της Τζοκόντας», τα «30 Νυχτερινά» και τον «Σκληρό Απρίλη του ‘45» ανταμώνουμε τις «Πασχαλιές μέσα από τη νεκρή γη» και τις «6 Λαϊκές Ζωγραφιές», στεκόμαστε εκστατικοί μπροστά στο «Sweet Movie», στους «15 Εσπερινούς» και τόσα ακόμα σπουδαία έργα.

12:00 – 14:00 Τα πρόσωπα στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι | Ελένη Γιαννοπούλου

Κάποια από τα πρόσωπα των τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι έρχονται να μας συναντήσουν και να αφηγηθούν την ιστορία τους. Η Περιμπανού, ο Κεμάλ, η μικρή Ραλλού, η Μαριάνθη των ανέμων, ο Γιάννης ο Φονιάς και άλλες φιγούρες της χατζιδακικής μυθολογίας, άλλοτε πρόσωπα υπαρκτά και άλλοτε φανταστικά ή συμβολικά, παρουσιάζονται και συστήνονται ξανά, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν πλέον μέρος και της προσωπικής μας μυθολογίας.

14.00 – 15.00 Ταξιδεύοντας μέσα από τις εφημερίδες | Φώτης Απέργης

Ποιοι ήταν άραγε ο Βραζιλιάνος ληστής Βιργκολίνο και ο Ισπανός ταυρομάχος Ανζελέτε και γιατί κέντρισαν κάποτε το ενδιαφέρον του Μάνου Χατζιδάκι; Πότε και γιατί ασχολήθηκε ο κορυφαίος συνθέτης με έναν Ισπανό ποδηλατιστή που έπαθε ηλίαση και με τους ανέργους μισθοφόρους του Κονγκό; Είναι όλοι πρωταγωνιστές του ιδιότυπου ημερολογίου που κρατούσε ο Χατζιδάκις το καλοκαίρι του 1967 στη Νέα Υόρκη, ημερολογίου από δημοσιεύματα ελληνικών και ξένων εφημερίδων, που ο ίδιος σχολίαζε με οξυδέρκεια, ποιητικότητα και απολαυστικό χιούμορ.

16:00 – 17:00 Όταν η Χαρούλα Αλεξίου τραγούδησε Μάνο Χατζιδάκι στην Ελληνική Ραδιοφωνία | Σιδερής Πρίντεζης

Ο Σιδερής Πρίντεζης παρουσιάζει τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι που ηχογράφησε η Χάρις Αλεξίου στην Ελληνική Ραδιοφωνία με την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής και ενορχήστρωση του Μάικ Ροζάκη τον Απρίλιο του 1976. Η Χάρις Αλεξίου είχε αναφερθεί σ’ αυτή τη σειρά των ηχογραφήσεων σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στον Φώτη Απέργη το 2020 και ανατρέχει και σήμερα στις μνήμες της από εκείνη την εποχή.

17:00 – 18:00 Ο Μάνος Χατζιδάκις μέσα από τις συνεντεύξεις του | Μιχάλης Γελασάκης

Ο Μιχάλης Γελασάκης παρουσιάζει στις «Αδέσποτες Νότες» αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του Μάνου Χατζιδάκι και σκιαγραφεί την προσωπικότητα που εξωτερίκευε ο καθοριστικός για τον ελληνικό πολιτισμό συνθέτης. Θα ακουστούν αποσπάσματα από γνωστές και λιγότερο γνωστές τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και έντυπες συνεντεύξεις του.

21:00 – 22:30 Συναυλία με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι | Επιμέλεια: Σιδερής Πρίντεζης

Αναμετάδοση της συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 1η Δεκεμβρίου του 1980. Τραγουδούν με τη σειρά που ακούγονται ο Δημήτρης Ψαριανός, ο Γιάννης Κούτρας, η Νένα Βενετσάνου και η Αλεξάνδρα.

Info:

100 χρόνια Μάνος Χατζιδάκις

Αφιέρωμα στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Από τη Δευτέρα 13 έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025