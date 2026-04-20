21η Απριλίου 1967 – Πενήντα εννιά χρόνια μετά

Πενήντα εννιά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και το ERT εcho επιλέγει podcast και εκπομπές αφιερωμένες σε εκείνες ημέρες και στα όσα ακολούθησαν.

Κρύβοντας τον Μίκη Θεοδωράκη | ISTORIMA [Νέο Επεισόδιο, ανάρτηση 21.04.2026 στις 12:00]

Λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, η Εύη κι ο Νίκος Μακρίδης αναλαμβάνουν να κρύψουν σε ένα σπίτι στη Φιλοθέη τον καταζητούμενο από το καθεστώς Μίκη Θεοδωράκη. Ώσπου μια μέρα, καταλαβαίνουν ότι έχουν προδοθεί. Ένα καθηλωτικό χρονικό στον πρώτο καιρό της δικτατορίας.

Το πουλί της Χούντας | Μια ιστορία θα σας πω

Το Πουλί της Χούντας μισήθηκε και χλευάστηκε από έναν ολάκερο λαό. Μέχρι το πρωί της 21ης Απριλίου 1967 είχε συνδεθεί με το φως και την ευγένεια. Από τη μέρα εκείνη “έμπλεξε”, χωρίς να φταίει και χωρίς να το θέλει, με το σκοτάδι και τον γύψο. Η ιστορία του συμβόλου του Φωτός αλλά και της Επταετίας.

Το παιδί του βουλευτή | Istorima

Σειρά: Η άγνωστη Ιστορία πίσω από μία φωτογραφία

Ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967, χιλιάδες πολίτες που θεωρούνται «επικίνδυνοι» για τους πραξικοπηματίες, συλλαμβάνονται και στέλνονται στην εξορία. Πολλοί από εκείνους έχουν οικογένειες, έχουν δεσμούς, έχουν παιδιά. Τι απέγιναν τα παιδιά των εκτοπισμένων, των φυλακισμένων της δικτατορίας; Μια οικογενειακή φωτογραφία στη Σαμοθράκη του ’71, δίνει την απάντηση.

Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη | Όσα παίρνει ο Βαρδάρης – 102FM

Σε αυτό το επεισόδιο ο Βαρδάρης με τον Θωμά Σιώμο, θυμάται μια από τις πολλές πολιτικές δολοφονίες του μεταεμφυλιακού παρακράτους στη Θεσσαλονίκη, την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη.

Αφηγήσεις, ιστορίες, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο.

Ρηνιώ Μίσσιου: Η εξορία (α’ μέρος) και (β’ μέρος) | Istorima

21η Απριλίου 1967, η πόρτα στο σπίτι της Ρηνιώς και του Χρόνη Μίσσιου χτυπά κι εισβάλει η Ασφάλεια. Ο Χρόνης έχει προλάβει να φύγει, η Ρηνιώ όμως συλλαμβάνεται κι οδηγείται πρώτα στον Ιππόδρομο και μετά στη Γυάρο, μαζί με χιλιάδες πολίτες που θεωρήθηκαν «επικίνδυνοι» για τη δικτατορία. Μένει στην εξορία τρεισήμισι χρόνια ως προληπτικώς συλληφθείσα, μια «θητεία», που την αλλάζει ως άνθρωπο.

Τα βασανιστήρια στη Χούντα – Θύματα και θύτες | Ιστορικοί Περίπατοι

Η εκπομπή «Ιστορικοί Περίπατοι» με τη Μαριλένα Κατσίμη είναι αφιερωμένη στη ζοφερή επέτειο της 21ης Απριλίου και όλα όσα δεν πρέπει να ξεχνάμε.

Καθώς νέες έρευνες και εκδόσεις ρίχνουν φως σε αυτή τη μαύρη κηλίδα της ιστορίας της Ελλάδας, ο καθηγητής στο ΕΚΠΑ κ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης μας μιλάει για τους νεκρούς αλλά και τους τραυματίες της χούντας. Πώς επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών; Μαζικές συλλήψεις, στρατοδικεία, φυλακίσεις και σκληρά βασανιστήρια. Ποιοι έκαναν τη βρώμικη δουλειά και τι απέγινε, αλήθεια, με τους βασανιστές του καθεστώτος; Αποδόθηκε δικαιοσύνη;

Ιερείς ενάντια στη Χούντα | Μια ιστορία θα σας πω

Κι όσο η χούντα της 21ης Απριλίου δημιουργούσε μέχρι και ” έκτακτα ιεροδικεία” για τους ανυπότακτους ιερωμένους, ο ηρωικός διάκονος Τιμόθεος Λαγουδάκης έβαζε τα θεμέλια για την εξέγερση της Νομικής. Στις 25 Μαϊου του 1974 θα τον βρουν νεκρό σε ένα ύποπτο τροχαίο μαζί με τον συναγωνιστή του, ιερέα Παντελεήμωνα Κατσούλη. Μια άγνωστη , σε πολλούς, ιστορία.

Τα ενθουσιώδη πλήθη της χούντας | Istorima

Σειρά : Η άγνωστη ιστορία πίσω από μια φωτογραφία

Τον Οκτώβριο του 1971 ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Σπύρος Άγκνιου επισκέφτηκε την Ελλάδα κι έγινε δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό από τη δικτατορία των Συνταγματαρχών, που είδε σε αυτή την επίσκεψη μια πρώτη νομιμοποίησή της στο εξωτερικό. Στα επίκαιρα της εποχής, πλήθη λαού εμφανίζονται να υποδέχονται χειροκροτώντας έξαλλα τον Αμερικανό αξιωματούχο, σε μια ατέλειωτη συγκέντρωση από την πίστα του αεροδρομίου, μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από αυτό το βίντεο; Ποιοι είναι οι άνθρωποι που υποδέχτηκαν τον Σπύρο Άγκνιου και πώς βρέθηκαν εκεί;

Το Χρονικό της ημέρας μέσα από τραγούδια της αντίστασης | “Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό”

Αφιερωμένη στη θλιβερή επέτειο της κήρυξης της δικτατορίας των συνταγματαρχών που έβαλε τη χώρα στο γύψο, ήταν στις 21 Απριλίου η εκπομπή ”Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό” του Γιάννη Παπουτσάκη. Το χρονικό της ημέρας και τραγούδια της αντίστασης από τις φωνές του Θεοδωράκη, του Μπιθικώτση, της Φαραντούρη, του Καλογιάννη, του Ξυλούρη, της Δημητριάδη, του Λοϊζου και του Παπακωνσταντίνου.

“Νυν και Αεί” (1974) | Καλημέρα – 958fm

Ένας δίσκος, τα τραγούδια και οι ιστορίες του. Εκπομπή αφιερωμένη στον δίσκο «Νυν και αεί» (1974) μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος, στίχοι: Νίκος Γκάτσος