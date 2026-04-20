Ελεονώρα Ζουγανέλη: Η δύναμη του να συστήνεσαι ξανά

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Έλα λίγο πιο κοντά» με την Παυλίνα Βουλγαράκη, καλεσμένη είναι η Ελεονώρα Ζουγανέλη, σε μια συζήτηση ουσίας γύρω από την αλλαγή, την ελευθερία και τη βαθιά ανάγκη να παραμένεις αληθινός.

Μέσα από μια προσωπική και ανεπιτήδευτη κουβέντα, η Ελεονώρα Ζουγανέλη μιλά για την πορεία της στον χρόνο και για το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό της σήμερα. Για τη στιγμή που κάποιος σε θεωρεί «φτασμένο» — και το γιατί αυτό δεν την εκφράζει. Για την ανάγκη της να μετακινείται συνεχώς, να αλλάζει στυλ, ήχο και έκφραση, ψάχνοντας κι η ίδια τον εαυτό της.

Η συζήτηση ακουμπά και πιο προσωπικά κομμάτια: τον ρόλο του έρωτα στη ζωή της, την έντονη αίσθηση φυγής που τη συνοδεύει από μικρή ηλικία, αλλά και τη διαδρομή μέσα από την οποία έμαθε να ακούει την καρδιά της.

Με ειλικρίνεια, μιλά και για την εμπιστοσύνη στους άλλους — ένα χαρακτηριστικό που η ίδια αναγνωρίζει ως δύναμη και ταυτόχρονα ως αδυναμία. Μέσα από τις απαντήσεις της, αναδεικνύεται μια προσωπικότητα ανοιχτή, ακατέργαστη και αυθεντική, που δεν φοβάται να εκτεθεί και να αλλάξει.

Μια συζήτηση που φωτίζει την Ελεονώρα Ζουγανέλη όπως είναι σήμερα: ελεύθερη, ανήσυχη και βαθιά συνδεδεμένη με τον εαυτό της.

_________________________________________________________________