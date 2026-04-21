O Νίκος Χρυσός στην εκπομπή “Οι Λέξεις των Άλλων” με τη Βάσια Τζανακάρη

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή “Οι Λέξεις των Άλλων” με τη Βάσια Τζανακάρη φιλοξενεί τον συγγραφέα και παλαιοβιβλιοπώλη Νίκο Χρυσό.

Ο Νίκος Χρυσός έχει τιμηθεί με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Ειδικό Κρατικό Βραβείο Βιβλίου που Προάγει τον Διάλογο σε Ευαίσθητα Κοινωνικά Θέματα για το μυθιστόρημά του “Καινούργια Μέρα’’ (2018). Είναι επίσης αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ), Α' Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Ελλάδας της ΔΕΦΝΚ, και διατηρεί παλαιοβιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας.

Παρουσίαση -παρουσίαση: Βάσια Τζανακάρη

Μετάδοση: Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

