O Νίκος Χρυσός στην εκπομπή “Οι Λέξεις των Άλλων” με τη Βάσια Τζανακάρη

O Νίκος Χρυσός στην εκπομπή “Οι Λέξεις των Άλλων” με τη Βάσια Τζανακάρη
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στις 13:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, η εκπομπή “Οι Λέξεις των Άλλων” με τη Βάσια Τζανακάρη φιλοξενεί τον συγγραφέα και παλαιοβιβλιοπώλη Νίκο Χρυσό.

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή “Οι Λέξεις των Άλλων” με τη Βάσια Τζανακάρη φιλοξενεί τον συγγραφέα και παλαιοβιβλιοπώλη Νίκο Χρυσό.

Ο Νίκος Χρυσός έχει τιμηθεί με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Ειδικό Κρατικό Βραβείο Βιβλίου που Προάγει τον Διάλογο σε Ευαίσθητα Κοινωνικά Θέματα για το μυθιστόρημά του “Καινούργια Μέρα’’ (2018). Είναι επίσης αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ), Α' Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Ελλάδας της ΔΕΦΝΚ, και διατηρεί παλαιοβιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας.

Παρουσίαση -παρουσίαση: Βάσια Τζανακάρη
Μετάδοση: Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)
  • Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238
  • Email: thevoiceofgreece@ert.gr
  • Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert

O Νίκος Χρυσός στην εκπομπή “Οι Λέξεις των Άλλων” με τη Βάσια Τζανακάρη
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κυριάκος Σφέτσας | 1945 – 2026
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
21η Απριλίου 1967 – Πενήντα εννιά χρόνια μετά
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Ελεονώρα Ζουγανέλη: Η δύναμη του να συστήνεσαι ξανά
Από Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, στις 17:00
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου: Μια ζωή… Όνειρο Απατηλό
Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στις 22.00