Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραδιόφωνο και βιβλίο. Μια σχέση άρρηκτη. Θυμηθείτε πόσες φορές ανοίξατε ένα βιβλίο με το ραδιόφωνο να παίζει στο background. Σε πόσες παραλίες πήρατε μαζί σας το ραδιοφωνάκι και το επόμενο αγαπημένο βιβλίο. Σε πόσα καφέ και σε πόσες δικές σας στιγμές. Μια ακόμα ημέρα σε αυτήν την σχέση έρχεται να προστεθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 την γιορτάζει με τον δικό του τρόπο:

00:00 - 02:00 Μαζί τη νύχτα | Γιώργος Μαστής

Ο Γιώργος Μαστής κάνει ποδαρικό στην Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και αναφέρεται στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη "Καπετάν Μιχάλης"

06.00-08.00 Μη με ξυπνάς απ' τις έξι | Δημήτρης Μεϊδάνης – Μικαέλα Θεοφίλου

Στην εκπομπή «Μη Με Ξυπνάς απ’ τις Έξι» ο Δημήτρης Μεϊδάνης και η Μικαέλα Θεοφίλου υποδέχονται τον Μιχάλη Νταγγίνη, ο οποίος συστήνεται για πρώτη φορά στο κοινό ως συγγραφέας μέσα από το βιβλίο του «Πατημένα Τριάντα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε μια ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση, θα μιλήσουν για τη διαδρομή της έμπνευσης, τη μοναχική αλλά και λυτρωτική διαδικασία της συγγραφής, καθώς και για την ανάγκη του δημιουργού να μοιραστεί τις σκέψεις, τις ιστορίες και τις ιδέες του δημόσια, μέσα από τις σελίδες του δικού του βιβλίου.

Παράλληλα, η εκπομπή ανοίγει ένα ακόμη ενδιαφέρον κεφάλαιο γύρω από το βιβλίο, φιλοξενώντας τον ιδιοκτήτη ενός μικρού βιβλιοπωλείου της Περιφέρειας. Μέσα από τη δική του οπτική, θα γνωρίσουμε καλύτερα το αναγνωστικό κοινό εκτός μεγάλων αστικών κέντρων: τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, αλλά και τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ανθρώπους και το βιβλίο σε πιο μικρές, δεμένες κοινωνίες. Πόσο επηρεάζει η καθημερινότητα της επαρχίας τις αναγνωστικές επιλογές; Ποια βιβλία βρίσκουν μεγαλύτερη ανταπόκριση; Και τελικά, ποιος είναι ο ρόλος ενός μικρού βιβλιοπωλείου ως πυρήνας πολιτισμού;

Μια εκπομπή αφιερωμένη στη δύναμη της αφήγησης, τη χαρά της ανάγνωσης και τη σημασία του να βρίσκουμε -και να δίνουμε- φωνή στις ιστορίες που αξίζουν να ειπωθούν.

12:00 - 14:00 Άλλη μια μέρα | Ελένη Γιαννοπούλου

Η Ελένη Γιαννοπούλου φιλοξενεί τη Νίνα Ράπη.

Η Νίνα Ράπη γράφει θεατρικά, διηγήματα & δοκίμια. Τα θεατρικά της έχουν παρουσιαστεί στο Λονδίνο, την Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, την Οξφόρδη και την Ινδία. Έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Σλοβάκικα, Γερμανικά. Συμπεριλαμβάνουν τα Splinters, Angelstate, Άγριες Νότες, Reasons to Hide, Kiss the Shadow, Edgewise, Lovers & το λιμπρέτο Raven Revisited. Η νέα συλλογή διηγημάτων της έχει τίτλο "Πεδίο Ροής" και κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική ενώ η προηγούμενη με τίτλο "Κατάσταση Φούγκας" κυκλοφορεί από τον Κέδρο. Δοκίμια της για τη γραφή, την αισθητική και τη σεξουαλικότητα εκδόθηκαν από οίκους όπως Cambridge University Press, Routledge κ.α. Δίδαξε θεατρική γραφή για πολλά χρόνια στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου και του Greenwich.

14:00 - 15:00 Παντός Καιρού | Βάνα Δαφέρμου

Η Βάνα Δαφέρμου συνομιλεί τηλεφωνικά με τη συγγραφέα - στιχουργό Μαρία Παπαδάκη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου αλλά και την έκδοση του νέου της μυθιστορήματος «Όσα κρύβει η σιωπή». Ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα που ξεδιπλώνει ιστορίες έρωτα, απώλειας και μυστικών που διασχίζουν χρόνο και τόπους. Από το Αιγαίο μέχρι τη Σικελία και την Αμερική, μια διαδρομή όπου η αλήθεια επιστρέφει πάντα όσο κι αν έχει μείνει κρυμμένη.

16:00 - 17:00 Το κλειδί του Sol | Σιδερής Πρίντεζης

Ο Σιδερής Πρίντεζης θα μεταδώσει στην εκπομπή του τραγούδια που ακούστηκαν σε μεταφορές κλασικών βιβλίων της ελληνικής λογοτεχνίας στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο.

17:00 - 18:00 Αδέσποτες Νότες | Μιχάλης Γελασάκης

Οι "Αδέσποτες Νότες" με τον Μιχάλη Γελασάκη προτείνουν δύο νέες εκδόσεις και συνομιλούν με τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτές. Έτσι, η ερμηνεύτρια Πένυ Ραμαντάνη (ex. Όναρ, Ντο Δίεση) μιλά για το νέο της βιβλίο "Άδηλος Χρόνος", (εκδ. Όγδοο) που παρότι μυθιστόρημα εμπνέεται από την περίοδο των εξόριστων στον Άη Στράτη και η Ελένη Κεχαγιόγλου για τη νέα συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του Άρη Αλεξάνδρου ("Ποιήματα 1941-1974", εκδ. Πατάκη) που επιμελήθηκε.

18:00 - 20:00 Εδώ είναι το ταξίδι | Ξενοφών Ραράκος

Ο Ξενοφών Ραράκος φιλοξενεί λίγο μετά τις 19.00 τον στιχουργό και συγγραφέα Γιώργο Κλεφτογιώργο.

20:00 - 21:00 Ημερολόγιο Καταστρώματος | Έλενα Διάκου

Η συγγραφέας Ελένη Πριοβόλου θα είναι καλεσμένη στο στούντιο, για το τελευταίο της βιβλίο και όλη της την διαδρομή.

22:00 - 24:00 Πλανόδιες Μουσικές | Κώστας Θωμαΐδης

Ο Κώστας Θωμαΐδης συνομιλεί με τον συγγραφέα και ποιητή Γιάννη Δούκα, για την επίδραση του βιβλίου στην εποχή μας, για την σύγχρονη ποίηση, για τις εκδόσεις.

Και βέβαια από μια τέτοια ημέρα δε θα μπορούσαν να λείπουν οι πρωταγωνιστές.

Το Δεύτερο πρόγραμμα τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου προσφέροντας στους ακροατές του εκδόσεις που έχουν αποσπάσει Κρατικό βραβείο από το 2000 έως τις μέρες μας.

