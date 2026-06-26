25 για τα 25 — Ο Kosmos 93,6 προσφέρει στους ακροατές του 25 βιβλία για το καλοκαίρι

Είκοσι πέντε χρόνια παρουσίας στον αέρα είναι μια καλή αφορμή για να πεις ευχαριστώ. Και ο Kosmos 93,6 ξέρει πώς: με βιβλία.

Για τα 25 του χρόνια, ο σταθμός επέλεξε και προσφέρει στους ακροατές του 25 βιβλία για το καλοκαίρι -και, φυσικά, όχι μόνο γι’ αυτό. Είκοσι πέντε τίτλοι που δεν προέκυψαν από τύχη ή υποχρέωση, αλλά επιλέχθηκαν ένας προς έναν, μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε. Και γι’ αυτό τα προτείνουμε.

Λογοτεχνία και δοκίμιο, Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, noir και βιογραφίες, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις, καταξιωμένοι και πρωτοεμφανιζόμενοι, βραβευμένοι και μη, ένα μικρό σύμπαν συγγραφέων και βιβλίων που αντικατοπτρίζει αυτό που ο Kosmos 93,6 υπηρετεί από την πρώτη του μέρα: την πολυφωνία, την περιέργεια, την πολυχρωμία, την αγάπη για τον πολιτισμό σε όλες του τις μορφές.

Τα 25 βιβλία θα διατεθούν στους ακροατές μέσα από τις εκπομπές και το Instagram του σταθμού.

Ο Kosmos 93,6 ευχαριστεί θερμά τους εκδοτικούς οίκους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αυτή και συνεισέφεραν με τα βιβλία και με τις ευχές τους: Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ίκαρος, Καστανιώτης, Key Books, Μεταίχμιο, Παπαδόπουλος, Πατάκης, Ψυχογιός.

Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.