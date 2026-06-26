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Ο Δημήτρης Καλαντζής και η Αθηνά Ρούτση στο Δεύτερο Πρόγραμμα 

Ο Δημήτρης Καλαντζής και η Αθηνά Ρούτση στο Δεύτερο Πρόγραμμα 
Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στις 23:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στην εκπομπή “Καινά Δαιμόνια” με τον Πανταζή Τσάρα, καλεσμένοι θα είναι ο γνωστός πιανίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής Δημήτρης Καλαντζής και η ερμηνεύτρια Αθηνά Ρούτση.

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Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 23:00 στην εκπομπή “Καινά Δαιμόνια” με τον Πανταζή Τσάρα, καλεσμένοι θα είναι ο γνωστός πιανίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής Δημήτρης Καλαντζής και η ερμηνεύτρια Αθηνά Ρούτση.

Αφορμή στάθηκε η παράσταση στις 3 Ιουλίου στον Κήπο του Μεγάρου με γενικό τίτλο “Χτες το βράδυ” όπως και ο ομότιμος δίσκος που έχει κυκλοφορήσει και είναι αφιερωμένος στον μεγάλο πιανίστα της ελληνικής Τζαζ, Μανώλη Μικέλη.

Ακούγονται συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Σπάρτακου, Μουζάκη, Μωράκη και άλλων εμβληματικων συνθετών του παρελθόντος που αποδιδονται σε mainstream jazz διασκευές  ύφους 50s- 60s, χωρίς εκπτώσεις στον απολύτως Τζαζ χαρακτηρα τους.

Ένα μουσικό ταξίδι με.. μελωδίες μιας άλλης εποχής, που δεν πρέπει να χάσετε!

Να είστε εκεί!

Παραγωγη – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας.

Ηχοληψία – Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης.

Ο Δημήτρης Καλαντζής και η Αθηνά Ρούτση στο Δεύτερο Πρόγραμμα 
TAGS Αθηνά ΡούτσηΔημήτρης ΚαλαντζήςΠανταζής Τσάρας
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