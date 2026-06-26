«Ανοιχτή Πρόβα»: Ο Θοδωρής Σαράφης και η Ελένη Μάρρα στη «Δική μας Πόλη»

Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 12:00-13:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” φιλοξενεί δύο ταλαντούχους ερασιτέχνες καλλιτέχνες, τον Θοδωρή Σαράφη και την Ελένη Μάρρα, με αφορμή και τη μουσικοθεατρική τους παράσταση της ομάδας τους, “Ανοιχτή Πρόβα”.

Θα μας μιλήσουν για την παράσταση της ομάδας, με τίτλο “Η Κική και ο Μανώλης”, η οποία είναι βασισμένη στο τραγούδι του Φοίβου Δεληβοριά “Η Κική”. Η παράσταση είναι χαρακτηριστική της φιλοσοφίας των δύο συντελεστών, που αρέσκονται να δημιουργούν διαρκώς ιστορίες και να τις ανατρέπουν, να φτιάχνουν μουσικά τοπία παραμυθιού, με το κοινό να συμμετέχει με τον τρόπο του και αυτό στη διαμόρφωση μιας παράστασης πρόβας που παραμένει διαρκώς ανοιχτή, προκαλώντας τον εσωτερικό διάλογο κάθε ανθρώπου με τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τον πόνο και τα όνειρά του.

Επιπλέον, ο Θοδωρής θα μας μιλήσει για τις σπουδές του στην οπτική επικοινωνία, για τα κινούμενα σχέδια με τα οποία ασχολείται συστηματικά, κερδίζοντας πολύ καλές κριτικές και βραβεία καθώς και για τη σχέση του με το τραγούδι και την συμμετοχή του στην παράσταση.

Η Ελένη που είναι ψυχολόγος και θεραπεύτρια Γνωσιακής Αναλυτικής κατεύθυνσης, θα αναφερθεί στις σπουδές της στο σωματικό θέατρο, την παντομίμα και τον χορό, στη μουσική, στο τραγούδι καθώς και στις σημαντικές συνεργασίες της σε παραστάσεις για παιδιά, σε σχολεία και νοσοκομεία.

Παραγωγή, παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας –

Σε επανάληψη την Κυριακή 28 Ιουνίου στη 01:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

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