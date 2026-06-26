Σινέcast: Γιώργος Γεωργόπουλος | 26.06.2026

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τον βραβευμένο σκηνοθέτη Γιώργο Γεωργόπουλο με την ταινία “Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ” (2025).

Μας μιλά για τους λόγους που έκανε αυτή την ταινία, για την ιστορία και τους χαρακτήρες, το location στο Πέραμα, για την ατμόσφαιρα των 80s που επέλεξε , για το σάουντρακ που συνυπάρχουν τραγούδια της Σοφίας Βόσσου και του Ανδρέα Μικρούτσικου με την μουσική της Μαριλένας Ορφανού και του Σταύρου Μητρόπουλου, αλλά και για το πώς βλέπει τον κινηματογράφο σήμερα.

Η ταινία συμπαραγωγής της ΕΡΤ, απέσπασε 7 βραβεία Ίρις 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων εκείνα της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου, αλλά και των κατηγοριών Μοντάζ, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Μουσικής και Ήχου, που έγινε στην κεντρική σκηνή της Στέγης στις 17 Ιουνίου.

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ της ταινίας και μουσικές και τραγούδια από το βραβευμένο με Ίρις σάουντρακ της ταινίας.

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Αποκλειστικά στο ERT εcho

Επιμέλεια, παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Ηχοληψία – Μοντάζ: Στεφανία Τσακίρη

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη

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Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά! Κάθε επεισόδιο ζωντανεύει μια ταινία μέσα από συνεντεύξεις, αποσπάσματα και μουσικές. Ένα ηχητικό ταξίδι, με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του.