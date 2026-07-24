25 Χρόνια KOSMOS 93,6 | Summer Giveaway!

25 Χρόνια KOSMOS 93,6: Μεγάλος Καλοκαιρινός Διαγωνισμός «Summer Kit» στα Social Media!

Ο Kosmos 93,6 γιορτάζει 25 χρόνια γεμάτα μουσικές του κόσμου, ταξίδια και ξεχωριστές στιγμές, και προσφέρει στους ακροατές του το απόλυτο δώρο για τις φετινές διακοπές!

Στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων για τα 25 χρόνια λειτουργίας του, ο σταθμός διοργανώνει έναν μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό σε Facebook & Instagram, χαρίζοντας σε 5 τυχερούς νικητές το αποκλειστικό «Kosmos Summer Kit» — ένα πλήρες πακέτο με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την παραλία, τις εξορμήσεις και τα καλοκαιρινά ταξίδια.

Συντονιστείτε στους 93,6 και στο www.ertecho.gr

«Για 25 χρόνια, ο Kosmos 93,6 είναι η συντροφιά σας στο ταξίδι, στην πόλη, στην παραλία. Φέτος το καλοκαίρι, γιορτάζουμε μαζί και ετοιμάζουμε τις αποσκευές σας για τις πιο όμορφες αναμνήσεις!»

Το Kit περιλαμβάνει:

Τσάντα

Notebook

Βεντάλια

Κονκάρδα

Σελιδοδείκτη

Ηλιοπροστασία αυτοκινήτου

Όλος ο Κόσμος σε ένα ραδιόφωνο!