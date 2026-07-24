«Ο Αρμάνδος και η ψυχή των βιβλίων» (Μέρος Β’)

«Ο Αρμάνδος δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του βιβλία. Κάποτε ήρθε η ώρα να ζήσει τη δική του ιστορία και να ταξιδέψει μέσα στη θαυμαστή βιβλιοθήκη μιας πολιτείας! Παρέα με ξακουστούς ήρωες ταξίδεψε για τη χώρα των βιβλίων πέρα απ’ το ουράνιο τόξο, όπου του έμαθαν να βλέπει πιο πέρα κι από το θάμπος του ορίζοντα..! Ο ήρωάς μας εκπλήρωσε το όνειρό του να φτιάξει στη μικρή του πόλη μια μεγάλη βιβλιοθήκη, για να νιώθουν οι άνθρωποι μέσα από μύριες σελίδες και μέσα από μύρια χρώματα, την ψυχή των βιβλίων..»

Η εκπομπή «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 25.07.2026 στις 19:00 με 20.00 το δεύτερο μέρος της οικολογικής ιστορίας για μικρούς και μεγάλους από τη «Φωνή της Ελλάδας» με την αφήγηση του βιβλίου «Ο Αρμάνδος και η ψυχή των βιβλίων» του συγγραφέα Γιάννη Π. Παπαδάτου από τις εκδόσεις Καλέντη.

Ο συγγραφέας διηγείται στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες τη βιβλιοφιλική ιστορία του Αρμάνδου, ενός ήρωα που ήθελε να φτιάξει στη μικρή του πόλη μια μεγάλη βιβλιοθήκη! Τα αλληγορικά μηνύματα του βιβλίου γίνονται έντονα συναισθήματα μέσα από την εικονογράφηση της βραβευμένης δημιουργού Φωτεινής Στεφανίδη, που με τα μολύβια της στήνει ένα σκηνικό μαγικού ρεαλισμού για τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες της ιστορίας αυτής. Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά Λογοτεχνικές Αφηγήσεις που αφορούν τη Φιλαναγνωσία, τη Φύση και την Οικολογία με λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων συγγραφέων που διαμορφώνουν την αντίληψη των παιδιών για τον κόσμο και τη φύση!

Μικροί και μεγάλοι συντονιστείτε μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ σε ένα αλληγορικό παραμύθι οικολογίας και γνώσεων για τη φύση, τα ζώα και τον άνθρωπο αλλά και τη δύναμη της γνώσης που προσφέρεται γενναιόδωρα σε όλους μας, μέσα από την ανάγνωση βιβλίων!

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, 19:00-20:00 ώρα Ελλάδας