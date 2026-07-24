Ζωή Τηγανούρια και Βιβή Βουτσελά: «Τα παραδοσιακά του σήμερα» στη «Δική μας Πόλη»

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Η Δική μας Πόλη», με τον Θέμη Ροδαμίτη, φιλοξενεί τη συνθέτρια και δεξιοτέχνιδα του ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια και την ερμηνεύτρια Βιβή Βουτσελά, με αφορμή τη συνεργασία τους στο μουσικό έργο «Τα παραδοσιακά του σήμερα».

Στο στούντιο της εκπομπής παρουσιάζουν ζωντανά τραγούδια από τη δουλειά τους και μιλούν για μια δημιουργική πρόταση που προσεγγίζει την ελληνική παράδοση ως μια ζωντανή, εξελισσόμενη μουσική γλώσσα. Παράλληλα, παρουσιάζουν το νέο τραγούδι «Ήλιος, χρυσός και αλάτι», σε στίχους της Μαρίας Παπαδάκη και μουσική της Ζωής Τηγανούρια, το οποίο προαναγγέλλει το νέο προσωπικό άλμπουμ της Βιβής Βουτσελά.

Η συζήτηση εστιάζει ακόμη στη σύγχρονη δημιουργία, τη σχέση της παράδοσης με το σήμερα και στις προσωπικές διαδρομές των δύο καλλιτέχνιδων. Η Βιβή Βουτσελά αναφέρεται στην ενασχόλησή της με τον παραδοσιακό χορό, τη λαογραφική έρευνα και το ελληνικό μουσικό ιδίωμα, ενώ η Ζωή Τηγανούρια μιλά για τη συνθετική της πορεία, το ακορντεόν και τις σημαντικές διεθνείς συνεργασίες της.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στη 01:00.

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