60 χρόνια με τον Μιχάλη Βιολάρη…

Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου, Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17 Ιουλίου, 9 με 10 το βράδυ, στην εκπομπή του Γιώργου Τσάμπρα και στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7.

Σε τέσσερεις εκπομπές, παρέα με τον Μιχάλη Βιολάρη, αφηγούμαστε χαρακτηριστικές στιγμές από τα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι και τα 80 χρόνια του στη ζωή. Από την Κύπρο της Αγγλοκρατίας, τον «Βιολάρη» παππού και τον δάσκαλο βυζαντινής μουσικής και …τσαγκάρη πατέρα, στην Αθήνα της «Γειτονιάς των αγγέλων» και του «Άξιον εστί» του Μίκη Θεοδωράκη.

Γράφοντας τραγούδια στην Κυπριακή διάλεκτο: «Ούλα χαλάλι του». Με την Καίτη Χωματά στην «Παράγκα» και στην «Αυλαία». Οι σπουδές στην Φιλοσοφική και οι «Ανθολογίες Ελλήνων ποιητών» του Γιάννη Σπανού: «Ήρθες εψές στον ύπνο μου». Με τον Λίνο Κόκοτο, τον Βασίλη Κουμπή, τον Γιώργο Κοντογιώργο, τον Γιάννη Κακουλίδη, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο και τον Δημήτρη Ιατρόπουλο. Ο Αλέκος Πατσιφάς και η «Λύρα». Ο Οδυσσέας Ελύτης, η Ρένα Κουμιώτη και «Το θαλασσινό τριφύλλι». Ο Μάνος Λοίζος και οι «Διακοπές στην Κύπρο». Το Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη: «Γύρνα πίσω Αποστόλη, δυό ανθρώποι όλοι κι όλοι/ δεν την παίρνουνε την Πόλη!». «Τι Λωζάνη, τι Κοζάνη / χιόνια η μια και χιόνια η άλλη». «Τα ριάλια». Η μεταπολίτευση και η προδοσία της Κύπρου. Ο Γιώργος Κριμιζάκης και ο Γιώργος Μητσάκης. Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Τα τραγούδια του Αντώνη Βαρδή, του Σταμάτη Σπανουδάκη, του Τάκη Σούκα και του Σωκράτη Μάλαμα που αγαπά.

Οι σκέψεις του για τα χρόνια που πέρασαν αλλά και για το παρόν.

Πάντα με την πεποίθηση και με στόχο ότι «Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια».

Εκπομπή 1η [09.07.2026]: «Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει!»: Το «θαλασσινό τριφύλλι», Ο Λίνος Κόκοτος, η Ρένα Κουμιώτη, ο Αλέκος Πατσιφάς και ο Οδυσσέας Ελύτης. Οι παραστάσεις της «Γειτονιάς των αγγέλων» και του «Άξιον εστί» στην Αθήνα του ’60. Ακούγοντας νεότερα τραγούδια: Σωκράτης Μάλαμας και Αντώνης Βαρδής.

Εκπομπή 2η [10.07.2026]: «Ήρθες εψές στον ύπνο μου»: Ο Γιάννης Σπανός και οι «Ανθολογίες» του από την ελληνική ποίηση. Η «Λύρα», το «Νέο κύμα» και ο Αλέκος Πατσιφάς. 26 δίσκοι μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια (1966 – 1976)! Συμμετοχές αλλά και προσωπικά άλμπουμ…

Εκπομπή 3η 16.07.2026]: «Τι Λωζάνη, τι Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη!: Οι «Σκιές στην άμμο» με τον Γιάννη Σπανό και την Καίτη Χωματά. Ο Γιώργος Κριμιζάκης και το Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη. Οι προσωπικοί δίσκοι… Τα «ριάλια», η «Λωζάνη» κι η «Κοζάνη». «Γη SOS» και «Διακοπές στην Κύπρο» με τον Μάνο Λοίζο.

Εκπομπή 4η [17.07.2026]: «Εσιέβερεβέν!» Τα κυπριακά τραγούδια που …δεν καταλάβαινε κανείς, αλλά άρεσαν σε πολλούς! Η Κύπρος της Αγγλοκρατίας, ο φοιτητής – φαντάρος Βιολάρης και η Κύπρος της τραγωδίας. «Το νησί της Αφροδίτης», ο Μίμης Πλέσσας και η Κατίνα Παξινού. Ο Γιώργος Μητσάκης και το «νέο κύμα» μέσα από τα χρόνια. Ματιές στο παρόν.