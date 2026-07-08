Σινέcast: Χρήστος Καρτέρης | 10.07.2026

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τον βραβευμένο σκηνοθέτη Χρήστο Καρτέρη με την ταινία τεκμηρίωσης “Να φοβάσαι τ’ άστρα του Νοτιά” (2025).

Μας μιλά για το πως γεννήθηκε η ιδέα της ταινίας, για τον κεντρικό χαρακτήρα τον μαστρο-Κώστα, που συνεχίζοντας τη ναυτική παράδοση της πατρίδας και της οικογένειάς του ως μηχανικός πλοίων, συνταξιούχος πλέον στην ξηρά με τα σημάδια του χρόνου να τον βαραίνουν βαριά, ζει ανάμεσα στις αναμνήσεις του και τα τραγούδια των καναρινιών του. Με την αλμύρα της θάλασσας νωπή, περιμένει τον ωκεανό να τον καλέσει ξανά, σε ένα τελευταίο ταξίδι…

Η ταινία διακρίθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στα Βραβεία Ίρις 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

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Αποκλειστικά στο ERT εcho

Επιμέλεια, παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Ηχοληψία – Μοντάζ: Κατερίνα Λαπαδάκη

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη

Σινέcast

Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά! Κάθε επεισόδιο ζωντανεύει μια ταινία μέσα από συνεντεύξεις, αποσπάσματα και μουσικές. Ένα ηχητικό ταξίδι, με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του.