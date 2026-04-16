Αφιέρωμα στον Απόστολο Χατζηχρήστο, στη Δική μας Πόλη

Το Σάββατο, 18 Απριλίου 2026, στις 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας, "Η Δική μας Πόλη" παρουσιάζει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Απόστολο Χατζηχρήστο - έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές της εποχής του ρεμπέτικου.

O χαρισματικός μουσικός, μορφωμένος με σημαντική παιδεία, πέρασε κάπως απαρατήρητος, ενώ πολλά τραγούδια του, πρώτου μεγέθους, έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Η εκπομπή θα φωτίσει μερικές πλευρές του σπάνιου αυτού καλλιτέχνη που ήρθε από τη Μικρά Ασία και κέρδισε τον θαυμασμό των συναδέλφων του, με αποτέλεσμα να θεωρείται σήμερα ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς του χώρου.

Σύντομη παρέμβαση στην εκπομπή από τον μουσικό Πέτρο Μπεράτη.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 18 Απριλίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στη 01:00 το βράδυ.

