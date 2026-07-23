«Άξιον Εστίν»: Άγνωστες Μελοποιήσεις του Ύμνου με τον Μελετητή Νίκο Ανδρίκο

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου η εκπομπή «Εγνατία Οδός» παρουσιάζει αυτό το Σαββατοκύριακο ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον ύμνο «Άξιον Εστίν», φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της νεότερης ψαλτικής μας παράδοσης με καλεσμενο τον πανεπιστημιακό δάσκαλο και μουσικολόγο Νίκο Ανδρίκο.

Αφετηρία, η πρόσφατη κυκλοφορία της σημαντικής δισκογραφικής έκδοσης «Κεκρυμμένος Ήχος – Άξιον Εστίν» των εκδόσεων Απαρχή, μιας ιδιαίτερα αξιόλογης μουσικολογικής εργασίας που αναδεικνύει σπάνιες μελοποιήσεις του ύμνου από Έλληνες μελοποιούς και πρωτοψάλτες του 19ου αιώνα. Πρόκειται για μια έκδοση που επαναφέρει στο φως πολύτιμο μουσικό υλικό, το οποίο για δεκαετίες παρέμενε λησμονημένο σε χειρόγραφα και βιβλιοθήκες, αποτελώντας παράλληλα την απαρχή μιας ευρύτερης εκδοτικής προσπάθειας για την ανάδειξη άγνωστων θησαυρών της εκκλησιαστικής μουσικής.



Καλεσμένος του Γιώργου Ντόβολου είναι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, μουσικολόγος και πρωτοψάλτης Νίκος Ανδρίκος, ο οποίος υπογράφει την έρευνα, τα κείμενα και την ερμηνεία της έκδοσης.



Στη διάρκεια της συζήτησης θα παρουσιαστούν οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία της συγκεκριμένης δισκογραφικής εργασίας, καθώς και οι διαφορετικές μελοποιήσεις του «Άξιον Εστίν», συνθέσεις που, αν και δεν επικράτησαν στη λειτουργική πράξη, αποτελούν εξαιρετικά δείγματα της ψαλτικής δημιουργίας του 19ου αιώνα και μαρτυρούν τον πλούτο της Ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης.



Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρίκος θα μιλήσει για την προσωπική του ερευνητική πορεία, για τη συστηματική ενασχόλησή του με τα μουσικά χειρόγραφα, καθώς και για το ιδιαίτερο ψαλτικό ιδίωμα της Σμύρνης, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές μιας από τις σημαντικότερες μουσικές παραδόσεις του Ελληνισμού.

Μέσα από σπάνια ηχητικά τεκμήρια, ιστορικές αναφορές και έναν ουσιαστικό διάλογο, η «Εγνατία Οδός» προσκαλεί τους ακροατές σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην Παναγία και στον διαχρονικό ύμνο «Άξιον Εστίν», λίγες μόλις ημέρες πριν από την κορυφαία θεομητορική εορτή της Ορθοδοξίας.

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«Εγνατία Οδός»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

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