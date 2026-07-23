Ο Βασίλης Μάμαλης στις «Καλές Θάλασσες – Βάρδια Σαββάτου»

Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στις 08:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Καλές Θάλασσες – Βάρδια Σαββάτου», με τον Αντώνη Καραγιαννάκη, φιλοξενεί τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), Βασίλη Μάμαλη.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Μάμαλης μιλά για τη σχέση του με τη θάλασσα, αλλά και για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ελληνικών λιμανιών σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων.

Αναφερόμενος στην εικόνα των ελληνικών λιμανιών κατά τη φετινή θερινή περίοδο, επισημαίνει ότι η σεζόν έχει ξεκινήσει ικανοποιητικά, με τα λιμάνια να λειτουργούν ομαλά και χωρίς σοβαρά προβλήματα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μεταβολές στις διεθνείς εμπορευματικές και επιβατικές ροές, καθώς και οι περιφερειακές εντάσεις, επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των λιμανιών της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθιστώντας αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις προοπτικές της κρουαζιέρας, εκτιμώντας ότι η διεθνής αγορά θα συνεχίσει να επενδύει σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, τόσο μέσω μικρότερων κρουαζιερόπλοιων που εξυπηρετούν εξειδικευμένους προορισμούς όσο και μέσω μεγάλων πλοίων για τους δημοφιλείς λιμένες.

Μια συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παρόν και το μέλλον των ελληνικών λιμανιών, της ναυτιλίας και της κρουαζιέρας.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκη

Ηχοληψία: Στεφανία Τσακίρη

Μετάδοση: Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στις 08:00 ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη στις 20:00.

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