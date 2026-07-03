Αλεξάνδρα Σιετή: Μια soul φωνή σε έναν κόσμο γεμάτο αλγόριθμους

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, η Αλεξάνδρα μιλά για την απόφαση να αφήσει πίσω της την πόλη όπου ξεκίνησαν όλα, να μετακομίσει στην Αθήνα και να κυνηγήσει το όνειρό της, γνωρίζοντας από την αρχή ότι η μουσική απαιτεί επιμονή, αντοχή και πίστη στον εαυτό σου.

Σε μια ειλικρινή συζήτηση, μοιράζεται όσα έμαθε μέχρι σήμερα από τον χώρο της μουσικής, τις συνεργασίες που τη διαμόρφωσαν, τις δυσκολίες που συνάντησε, αλλά και τις στιγμές που της επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Αναφέρεται στην εμπειρία της στο the voice αλλά και στην συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Παράλληλα, μιλά για τη σχέση της με τα social media και το TikTok, για το πώς ένας καλλιτέχνης καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημιουργία και την ψηφιακή παρουσία, καθώς και για το αν η συνεχής έκθεση βοηθά ή δυσκολεύει την τέχνη.

Η συζήτηση στρέφεται ακόμη στα όνειρά της για το εξωτερικό, στη βαθιά επιθυμία της να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε μια διεθνή μουσική σκηνή και στην αίσθηση ότι το επόμενο μεγάλο βήμα της ζωής της βρίσκεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Μια κουβέντα για τη μουσική, την επιμονή, τις επιλογές, την αβεβαιότητα και το θάρρος να ακολουθείς αυτό που νιώθεις πως είναι ο προορισμός σου.

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