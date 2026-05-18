«Ο Ποντιακός Ελληνισμός και η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων»

Ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, καλλιτέχνης, ερευνητής και πανεπιστημιακός, είναι το “Πρόσωπο της Εβδομάδας” στη Φωνή της Ελλάδας, την Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Ο καλεσμένος της Σταυρούλας Καραλή μάς μιλά για τον Πόντο της μνήμης και της καρδιάς, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην ιστορία και τον πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού, που ξεριζώθηκε, δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά κατάφερε να διατηρήσει ζωντανή την ταυτότητά του μέσα από τη μουσική, τη γλώσσα, το τραγούδι και την παράδοση.

Η συζήτηση ξεκινά από την προσωπική και καλλιτεχνική διαδρομή του κ. Τσαχουρίδη, τη σχέση του με τη μουσική, τις σπουδές και την ερευνητική του πορεία στην εθνομουσικολογία, καθώς και τη βαθιά σύνδεση της οικογένειάς του με την ποντιακή μουσική παράδοση. Μια παράδοση που τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του, Ματθαίος, γνώρισαν μέσα από τον παππού τους, ο οποίος είχε πάντα δίπλα στο εικονοστάσι την ποντιακή λύρα.

Στο επίκεντρο της εκπομπής βρίσκονται οι αλησμόνητες πατρίδες του Εύξεινου Πόντου, οι διωγμοί, η Γενοκτονία, ο ξεριζωμός και η προσφυγιά, μέσα από προσωπικές μνήμες, ιστορικές αναφορές και βιώματα που πέρασαν από γενιά σε γενιά.

Ο κ. Τσαχουρίδης αναφέρεται και στην 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης για τα χιλιάδες θύματα που σφαγιάστηκαν, ξεριζώθηκαν και εκτοπίστηκαν. Μια ημέρα με ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία, καθώς από το 1994 έχει αναγνωριστεί επίσημα από τη Βουλή των Ελλήνων ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Ξεχωριστή θέση στην εκπομπή έχουν και οι μουσικές επιλογές του Κωνσταντίνου Τσαχουρίδη, με τραγούδια που κρατούν ζωντανή τη μνήμη και τη συγκίνηση του ποντιακού ελληνισμού.

Παραγωγή – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία:Έφη Γεωργοπούλου

Μετάδοση: Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

