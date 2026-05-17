Προτάσεις πολιτισμού για μικρά και μεγάλα παιδιά

Η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη κερνάει μικρά και μεγάλα παιδιά, ένα σφηνάκι πολιτισμού και μια αφορμή για κουβέντα. Καθημερινά στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 στις 07:55.

Την εβδομάδα από 18 έως 22 Μαΐου ακούμε:

🎈 Δευτέρα 18 Μαΐου:

Από τον Βαν Γκογκ στον Λιχτεστάιν η Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζει σε ένα συμπεριληπτικό εργαστήριο για όλα τα παιδιά στο μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. «Τέχνη και Αυτισμός», μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά στο φάσμα και για ΑμεΑ ηλικίας 7 έως 12 ετών που ξεκινούν το Σάββατο 23 Μαΐου και θα πραγματοποιούνται μια φορά τον μήνα.



🎈 Τρίτη 19 Μαΐου:

Η Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζει στη Μουσική Βιβλιοθήκη και έχει πάθει κάτι μεταξύ μουσικής ζαλάδας και διαστημικού ενθουσιασμού… γιατί στις Ηχορροές μικρά και μεγάλα παιδιά μπαίνουν σε μουσικό όνειρο.

Η ανοιξιάτικη πρωτοποριακή δράση στο Μέγαρο Μουσικής το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μάϊου.

🎈 Τετάρτη 20 Μαΐου:

Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας και η Κόκκινη Σβούρα ξεκινά τη μέρα της παρέα με μια ΣΤ’ ενός σχολείου που έχει τα δικά του μελίσσια και συνεχίζει να στριφογυρίζει στον Εθνικό Κήπο για να συναντήσει εκεί τη Μέλισσα Χρυσάνθη που φέρνει την άνοιξη.

🎈 Πέμπτη 21 Μαΐου:

Η Κόκκινη Σβούρα γιορτάζει τον πολιτισμό με τους Αριθμούς στην Εθνική Πινακοθήκη και στριφογυρίζει με την παιδαγωγό και συγγραφέα και καρδιά της Library4All Ελένη Γερουλάνου.

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

🎈 Παρασκευή 22 Μαΐου:

Η Κόκκινη Σβούρα συναντά τον αγαπημένο της Γλάρο Ιωνάθαν και μαζί με την εικαστικό Κλεώνη Μανουσάκη πετούν πάνω από θάλασσες και στριφογυρίζουν σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο γεμάτο φαντασία και ελευθερία. .

«Κόκκινη Σβούρα VI»

