Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο

Στις 19 Μαΐου 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα του Πόντου. Ήταν η αρχή της τρίτης και πιο αιματηρής φάσης της Γενοκτονίας των Ποντίων που είχε ξεκινήσει το 1915. Μαζικές σφαγές, βασανιστήρια, εκτοπίσεις, κακουχίες και πορείες θανάτου στα βάθη της Ανατολίας, οδηγούν στο θάνατο πάνω από 350.000 Έλληνες του Πόντου.

Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως «Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο»

Τιμώντας την θλιβερή επέτειο παρουσιάζονται στην πλατφόρμα ERTεcho ειδικές εκπομπές και podcast με μαρτυρίες, διηγήσεις για τη ζωή των Ποντίων, βιβλία αλλά και τραγούδια του Πόντου.

Μεταξύ αυτών το ΝΕΟ podcast της σειράς Istorima, το οποίοι θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 08:00

«Τα μασάλια της Σοφίας από τον Πόντο» | Tρίτη 19.05.2026

Η γιαγιά Σοφία Κουγιουμτσόγλου από την Πάφρα του Πόντου, καθόταν με τα εγγόνια της και τους έλεγε παραμύθια, «μασάλια», διαφορετικά από τις άλλες γιαγιάδες: για τις τέσσερις φορές που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό της, για την πορεία θανάτου που την υποχρέωσαν να κάνει οι Τούρκοι, για την οικογένειά της που χάθηκε μαρτυρικά, για το πώς έφτασε, μικρό παιδί, στο ορφανοτροφείο της Σύρου. Αλλά και για το πώς ορθοπόδησε, ένα κοριτσάκι χωρίς κανένα στήριγμα, πώς πήρε τα ηνία της ζωής της κι έχτισε μια ευτυχισμένη οικογένεια, που χάρηκε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Μασάλια που τελείωναν πάντα με μια λέξη: «Ζήσε».

Επίσης σας προτείνουμε να ακούσετε ξανά :

«Έχουμε και λέμε» – Νίκος Ασλανίδης Για το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Η Μπάντα», που αναφέρεται στην γενοκτονία των ποντίων, την απαγόρευση της προβολής του στην Άγκυρα, αλλά την μετάφρασή του σε πολλές γλώσσες, μίλησε στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» και στη Λέλα Κεσίδου, ο δημοσιογράφος και δημιουργός του ντοκιμαντέρ Νίκος Ασλανίδης

«Έχουμε και λέμε» – Βασιλική Τσανακτσίδου : «γενοκτονία, μία αληθινή ιστορία» Μια συγκλονιστική ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στη μνήμη των κοριτσιών που πέθαναν στις πορείες θανάτου και στα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού γενικότερα. Μεταφέροντας ένα μήνυμα: Δεν ξεχνάμε τους προγόνους μας, τους τιμούμε και παλεύουμε για να αναγνωριστεί το σε βάρος τους ειδεχθές έγκλημα.

Ένα ντοκιμαντέρ για τη γενοκτονία των Ποντίων από την Ελληνοαμερικανίδα Τζούλια Σπυροπούλου Στη “Φωνή της Ελλάδας” και συγκεκριμένα στην εκπομπή “Κουβέντες μακρινές” με τη Νατάσα Βησσαρίωνος φιλοξενήθηκε η Ελληνοαμερικανίδα σκηνοθέτρια Τζούλια Σπυροπούλου με αφορμή το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της “2 miles from home” που εξιστορεί τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ελληνικού κινηματογράφου του Λος Άντζελες.

ΒΟΥΣΤΡΟΦΗΔΟΝ – ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ Ο συγγραφέας Βλάσης Αγτζίδης μιλά για την ιστορία των Ποντίων, την πολιτική των Νεότουρκων, τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού ως τμήμα της ευρύτερης Γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες και στην Ελλάδα. Αναφέρεται στον Τραπεζούντιο Παύλο Κερδεμελίδη, που τον οδήγησε στην ενασχόλησή του με τους Πόντιους της Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος, μιλά για τις παράλληλες «πορείες» του στα μαθηματικά, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την ιστορία, τη ζωγραφική και τη γλυπτική.

Νίκος Ασλανίδης | Βουστροφηδόν – 958fm Ο δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης μιλά, στην εκπομπή «Βουστροφηδόν» και στον Γιώργο Καλιεντζίδη, για το βιβλίο του «Μάρτυρες. 100 χρόνια μετά…» όπου καταγράφει τις μαρτυρίες Ποντίων για τον ξεριζωμό τους από τη γενέθλια γη, τον Πόντο. Για τις «Λευκές πορείες θανάτου», για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και το αίτημα αναγνώρισής της. Αναφέρεται στη δημοσιογραφική του διαδρομή και τις εμπειρίες από τις πολυάριθμες δημοσιογραφικές αποστολές στις οποίες συμμετείχε. Το βιβλίο του εκδόθηκε ιδίοις αναλώμασι το 2022.

Το φροντιστήριο Τραπεζούντας και η οικογένεια Αναστασιάδη | Αφύλαχτη Διάβαση. Η «Αφύλαχτη Διάβαση», παρουσιάζει ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για το Φροντιστήριο Τραπεζούντας αλλά και για την οικογένεια του Ισαάκ και Γιάννη Αναστασιάδη, που έζησαν τον βίαιο εκτοπισμό από την πατρογονική τους εστία και περιπλανήθηκαν επί χρόνια στην Ανατολή. Μία ποντιακή οικογένεια που σκορπίστηκε στον άνεμο, που τα μέλη της έζησαν την προσφυγιά και πέρασαν αβάσταχτες κακουχίες, αλλά που κράτησαν άσβεστη την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον, όπως και την πίστη τους ότι κάποτε θα σμίξουν ξανά.

Το χαμένο παιδί από τον Πόντο | ISTORIMA Το 1922 στον Πόντο, γυναικόπαιδα από τα χωριά της Τοκάτης οδηγούνται σε πορεία θανάτου από τους Τούρκους, με σκοπό την εξόντωσή τους. Ανάμεσά τους, είναι μια νεαρή μητέρα. Όταν περνούν από μια τουρκική συνοικία, παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει το παιδί της έξω από έναν φούρνο, για να το σώσει. Χρόνια μετά, πηγαίνει στην Τουρκία για να το αναζητήσει…

“Κουβέντες μακρινές” με την Ελληνοαμερικανίδα Τζούλια Σπυροπούλου Στην εκπομπή φιλοξενήθηκε η κινηματογραφίστρια Τζούλια Σπυροπούλου με αφορμή την ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων που δημιούργησε με τίτλο “Αγάπη”.Η ταινία πραγματεύεται τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και επικεντρώνεται στις πορείες “λευκού θανάτου”. Όπως ανέφερε πρόκειται για ένα Hand Drawn digitally animated short film που ζωγράφισε η ίδια και για να ολοκληρωθεί χρειάστηκαν περισσότερα από τρία χρόνια.

Αφιέρωμα στην 106η επέτειο από τη Γενοκτονία του Ποντιακού ελληνισμού | Ηλιοτρόπια.Αφιερωμένη στην 106η επέτειο από τη Γενοκτονία του Ποντιακού ελληνισμού ήταν η εκπομπή ”Ηλιοτρόπια” του Γιάννη Παπουτσάκη στις 19 Μαϊου. Με ποιήματα για τη Γενοκτονία και μουσικές των: Μάλερ, Μπάρμπερ, Ντελερύ, Μπανταλαμέντι, Έλενας Παυλέα και Ρωξάννης Χατζηδημητρίου.