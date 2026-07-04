Από τη Γερμανία και την Κλασική Μουσική στη «Μέκκα» του Musical, το Broadway

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Kurt Weill (1900 – 1950)

O Kurt Weill γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1900 στο Sandvorstadt, την Εβραϊκή συνοικία στο Dessau της Σαξωνίας.

Ήταν το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του Albert που ήταν ψάλτης και της Emma Weill.

12 χρονών άρχισε τα πρώτα μαθήματα πιάνου και έκανε και τις πρώτες του απόπειρες να γράψει μουσική.

Το πιο παλιό του κομμάτι, μάλιστα που σώζεται, είναι του 1913 και είναι ένα Εβραϊκό Τραγούδι Γάμου.

Το 1915, ο Βάιλ άρχισε να παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα με τον Albert Bing kapellmeister, στο Θέατρο της Αυλής του Δούκα στο Dessau, ο οποίος τον δίδαξε πιάνο – σύνθεση, θεωρητικά της μουσικής και διεύθυνση ορχήστρας.

Ο Weill εμφανίστηκε δημόσια στο πιάνο για πρώτη φορά το 1915, τόσο ως συνοδός όσο και ως σολίστ.

Αποφοίτησε από την Ανώτερη Σχολή Μουσικής του Dessau το 1918 και εγγράφηκε στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής του Βερολίνου σε ηλικία 18 ετών, όπου σπούδασε σύνθεση με τον Engelbert Humperdinck διεύθυνση ορχήστρας με τον Rudolf Krasselt και αντίστιξη με τον Friedrich E. Koch.

Όντας εξαιρετικά ανήσυχο πνεύμα, παρακολούθησε και διαλέξεις φιλοσοφίας από τους Max Dessoir και Ernst Cassirer.

Στο Βερολίνο πέρασε μια συνέντευξη από τον Ferruccio Busoni τον Δεκέμβριο του 1920, ο οποίος αφού εξέτασε μερικές από τις συνθέσεις του τον δέχτηκε ως έναν από τους πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύνθεσης στην Πρωσική Ακαδημία Τεχνών στο Βερολίνο.

Η αρχή της συνθετικής του πορείας ήταν στα πλαίσια της κλασικής όπως λέμε μουσικής.

Κάποια κουαρτέτα, μια Συμφωνία (την 1η του εκ των 2 το 1921) καθώς και άλλα ορχηστρικά έργα, κάποιες καντάτες, κάποια lieder και διάφορα άλλα έργα λόγιας μουσικής.

Η γνωριμία του όμως με τον Bertolt Brecht το 1927 μας έδωσε τα χαρακτηριστικότερα έργα του, “Die Dreigroschenoper” το 1928 («Η Όπερα της Πεντάρας»), “Das Berliner Requiem” το 1929, “Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny” το 1930 και αρκετά ακόμα.

Με την άνοδο των ναζί στην εξουσία το 1933 εγκατέλειψε τη Γερμανία. Έζησε για λίγο στο Παρίσι και το 1935 εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του Lotte Lenya, την σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιό, όπου πολιτογραφήθηκε Αμερικανός πολίτης. Εκεί στράφηκε κυρίως στο Broadway και συνέθεσε επιτυχημένα μιούζικαλ, όπως το “Lady in the Dark” και το “Street Scene”.

Πέθανε στις 3 Απριλίου του 1950 στη Νέα Υόρκη από καρδιακή προσβολή.

Στο αφιέρωμά μας θα ακουστούν τα σημαντικότερα έργα και των 2 πτυχών της δημιουργικής του πορείας.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Σταμάτης Αθανάσουλας

Εβδομάδα 06 – 10 Ιουλίου 2026, ώρα 15:00 – 16:00

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