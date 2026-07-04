Λογοτεχνία, κινηματογράφος και μουσική: Τρεις διαδρομές στη σύγχρονη δημιουργία

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” με τον Θέμη Ροδαμίτη φιλοξενεί τρεις σημαντικούς δημιουργούς: την Πελαγία Μπότση, τον Αρίσταρχο Παπαδανιήλ και τον Νικόλα Μπαλογιάννη.

Η συγγραφέας Πελαγία Μπότση διαβάζει αποσπάσματα από τη νουβέλα της «Ο Φτωχός Συγγενής», ενώ η δημοσιογράφος Εριφύλη Μαρωνίτη σχολιάζει τα θέματα που αναδεικνύει το βιβλίο, όπως η μουσική, το θέατρο, η κρητική παράδοση και ο κόσμος των καφενείων.

Ο σκηνοθέτης και ερμηνευτής Αρίσταρχος Παπαδανιήλ μιλά για την ταινία Mauthausen, που συνυπέγραψε με τον Παναγιώτη Κουντουρά, καθώς και για τη δημιουργική του πορεία στον κινηματογράφο, την οπτική επικοινωνία, τα κινούμενα σχέδια και άλλες καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Ο διακεκριμένος κιθαρίστας, συνθέτης και καθηγητής Νικόλας Μπαλογιάννης αναφέρεται στη μουσική εκπαίδευση, στους σημαντικούς συνθέτες που ερμηνεύει και στις εμπειρίες του από διεθνή φεστιβάλ. Παράλληλα, θα ερμηνεύσει ζωντανά έργα στο στούντιο για τους ακροατές της εκπομπής.

Μια συνάντηση με τρεις δημιουργούς από διαφορετικούς χώρους της τέχνης, σε μια συζήτηση για τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, 05:00 το πρωί ώρα Ελλάδας

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