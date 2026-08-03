Από την πανσέληνο του Αυγούστου στους γαλαξίες

Τα «Πρόσωπα της Εβδομάδας» και η «Φωνή της Ελλάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 22.00 ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουν στους γαλαξίες, στο χρόνο και στα μεγάλα μυστήρια του σύμπαντος, με συνοδοιπόρο τον Αστροφυσικό κ. Αντώνη Αντωνίου.

Ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγγραφέας του βιβλίου «Γενική Σχετικότητα και Κοσμολογία: Από τη Γεωμετρία του Χωροχρόνου στη Δομή του Σύμπαντος» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ζήτη, παρουσιάζει στην εκπομπή βασικές έννοιες της σύγχρονης Αστροφυσικής και Κοσμολογίας που απασχολούν την επιστήμη και την ανθρωπότητα.

Μέσα από μια προσιτή και επιστημονικά τεκμηριωμένη συζήτηση εξετάζονται ερωτήματα όπως: Πόσο μεγάλο είναι το Σύμπαν; Τι είναι ο Χρόνος; Τι γνωρίζουμε για τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια; Οι πλανήτες και τα ουράνια σώματα παράγουν ήχους; Ισχύει η Πυθαγόρεια αντίληψη για την «αρμονία των σφαιρών»; Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν;

Η συζήτησή μας με τον κ. Αντωνίου ολοκληρώνεται με μια αναφορά στον καλοκαιρινό έναστρο ουρανό, τους διάττοντες αστέρες και το Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Είναι πράγματι πιο φωτεινή και πιο εντυπωσιακή η πανσέληνος του Αυγούστου;

Αυτά κι άλλα πολλά για το Σύμπαν, τους Γαλαξίες τον Χρόνο και τον Χώρο, την Τετάρτη στις 5 Αυγούστου, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και στα «Πρόσωπα της Εβδομάδας».

Παρουσίαση – δημοσιογραφική επιμέλεια: Ηχοληψία: Έφη Γεωργοπούλου

Μετάδοση: Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

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