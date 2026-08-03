Ο Γιώργος Τσάμπρας τιμά τον Λάκη Χαλκιά

Από Δευτέρα 3 μέχρι Παρασκευή 7 Αυγούστου, στην εκπομπή του Γιώργου Τσάμπρα και στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7.

Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Αυγούστου :

«Επίσημη» εικόνα και παραλειπόμενα στη διαδρομή του Λάκη Χαλκιά (1962 – 2026)

Μια σημερινή επιλογή από κορυφαίες στιγμές αλλά και λεπτομέρειες στα 65 χρόνια δισκογραφίας του Λάκη Χαλκιά. Από το δημοτικό ήχο των Χαλκιάδων στα λαϊκά τραγούδια του Δερβενιώτη, του Μπάμπη Μπακάλη, του Αντώνη Κατινάρη, του Γιάννη Καραμπεσίνη αλλά και του Γιάννη Παπαϊωάννου. Ύστερα, στα «Μικροαστικά» του Λουκιανού Κηλαηδόνη και στη μεγάλη και εκτεταμένη συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο : Σεφέρης και «Στράτης Θαλασσινός», Μάνος Ελευθερίου και «Θητεία», Βίρβος και «Θεσσαλικός κύκλος», Σολωμός και «Ελεύθεροι πολιορκημένοι». Ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μάριος Τόκας. Η μαθητεία και οι συναυλίες με τα «2500 χιλιάδες χρόνια ελληνικής μουσικής». Πρώτη παρουσίαση : Καλοκαίρι 1993… Περιοδείες σε 40 χώρες, 1250 συναυλίες σ όλο τον κόσμο αλλά μια μάλλον χαμηλόφωνη παρουσία στο εσωτερικό… Οι μελοποιήσεις στον Γεώργιο Σουρή και οι «Λεβέντικες καρδιές» του Βαγγέλη Κορακάκη, στα χρόνια του 2000.

Τετάρτη 5 Αυγούστου και Πέμπτη 6 Αυγούστου:

Συζητώντας με τον Λάκη Χαλκιά για τα δημοτικά του βιώματα, τη λαϊκή του αφετηρία και την «έντεχνη» ιστορία του.

Ηχογράφηση : Τρίτη 2 Μαΐου 2006. Την εποχή εκείνη είχαν εκδοθεί σε ψηφιακό δίσκο οι πρώτες του ηχογραφήσεις, από τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Ξεκινώντας από εκεί, μιλήσαμε για την δισκογραφική του αφετηρία και τη σχέση του με το λαϊκό τραγούδι. Θυμάμαι να τον ρωτάω : « Ο εικοσάχρονος νεαρός που τραγουδά Δερβενιώτη – Βίρβο, την «Ντόλτσε βίτα» και τα άλλα ανάλογα τι όνειρα έχει;» και να διαλέγει τραγούδια με τον Καζαντζίδη, τον Γαβαλά και τη Ρίτα Σακελλαρίου. Μετά, περάσαμε στις εμπειρίες του από την τριβή με την ηπειρώτικη παράδοση μέσα στην οικογένεια των Χαλκιάδων. Για να καταλήξουμε στις 13 – μέχρι τότε – προσωπικές του δουλειές και σε ερωτήματα του τύπου : «Όταν σου αφαιρούν την αμεσότητα του λαϊκού τραγουδιστή και σού δίνουν ένα ρεπερτόριο σαν αυτό του Κηλαηδόνη ή του Μαρκόπουλου, πως αντιδράς; Ήταν πράγματι η πιο οργανωμένη περίοδος της καριέρας σου αυτή στην «Κολούμπια» του 70; Σ’ ενδιαφέρει περισσότερο η Ελλάδα της παράδοσης ή η νεότερη Ελλάδα; Ο ίδιος που αισθάνεσαι πιο άνετα; Τραγουδώντας Σολωμό, Σεφέρη, Ελευθερίου ή δημοτικά; Τραγουδώντας σε συναυλίες ή σε λαϊκά κέντρα διασκέδασης;».

Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8 με 10 το βράδυ:

Ο ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ηχογραφεί … « Ζεϊμπέκικα, Τσάμικα και …ταγκό», για την εκπομπή «ΗΣΥΧΙΑ! ΓΡΑΦΟΥΜΕ…».

Μια επιλογή από τραγούδια που σημάδεψαν στιγμές της πολύχρονης πορείας του στο τραγούδι αλλά και μνήμες ζωής που τα συνδέουν μαζί του. Κυρίως τραγούδια που δεν έχουν καταγραφεί με τη φωνή του στην δισκογραφία αλλά και κάποια που ήθελε να ξαναπεί μετά από χρόνια. Δημοτικά τραγούδια της ΗΠΕΙΡΟΥ αλλά και της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, κλασσικά λαϊκά τραγούδια του ΤΣΙΤΣΑΝΗ, του ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ, του ΑΚΗ ΠΑΝΟΥ, του ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗ αλλά και – για πρώτη και μοναδική φορά – τραγούδια που είχαν πρωτοπεί ο Νίκος ΓΟΥΝΑΡΗΣ και ο Τώνης ΜΑΡΟΥΔΑΣ… Και μαζί μ’ αυτά, τραγούδια του Μάνου ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, του Χρήστου ΛΕΟΝΤΗ, του Μάριου ΤΟΚΑ και του Βαγγέλη ΚΟΡΑΚΑΚΗ…

Ακούγονται τα τραγούδια:

1. ΠΟΥ ΝΑ ’ΣΑΙ ΤΩΡΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

2. ΚΑΙ Η ΒΑΡΚΑ ΓΥΡΙΣΕ ΜΟΝΗ

3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΖΟΥΜΕ

4. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

5. ΠΟΥΛΑΚΙ ΞΕΝΟ

6. ΜΙΑ ΧΗΡΑ ΠΟΥΛΑΓΕ ΚΡΑΣΙ

7. ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

8. ΤΙ ΗΘΕΛΑ ΚΑΙ Σ’ ΑΓΑΠΟΥΣΑ

9. ΤΖΙΒΑΕΡΙ

10. Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΛΗ

11. ΤΟ ΘΟΛΩΜΕΝΟ ΜΟΥ ΜΥΑΛΟ

12. ΠΡΩΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

13. ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΣ ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΝΑΩ

14. ΣΤΙΣ ΦΑΜΠΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

15. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΑΝΙΑ

16. ΑΝΤΙΛΑΛΟΥΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

17. ΕΙΜΑΙ ΑΗΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ

18. ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΔΕΣΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

19. ΔΕΝ ΚΛΑΙΩ

20. ΠΟΥ ΝΑ ΧΩΡΕΣΕΙ Τ’ ΟΝΕΙΡΟ

Παίζουν οι μουσικοί:

Χρήστος Χαλκιάς (Πιάνο & Διεύθυνση Ορχήστρας)

Βασίλης Μπακαγιάννης (Κλαρίνο – Φλογέρα)

Νίκος Ανεμοδουριώτης (Μπουζούκι- Λαούτο)

Τάσος Ζάντσας (Κιθάρα)

Τάσος Αθανασιάς (Ακορντεόν)

Ανδρέας Νικόλης (Κρουστά)

Ηχογράφηση : 17 Μαρτίου 2009.

Τεχνικός: Αργύρης Παντελιάδης, Στ Ε

Πρώτη μετάδοση: 3 Απριλίου 2009