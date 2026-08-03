Λάκης Χαλκιάς: Ένα πολύτιμο αρχειακό αφιέρωμα από τη Φωνή της Ελλάδας

Με αφορμή την απώλεια του Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 2 Αυγούστου 2026, η Φωνή της Ελλάδας μεταδίδει σήμερα 03 Αυγούστου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, εκτάκτως, από το αρχείο της το δίωρο αφιέρωμα της εκπομπής «Η Δική μας Πόλη» με τον Θέμη Ροδαμίτη, τιμώντας τη μνήμη ενός από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Σε μια από τις πλέον ουσιαστικές συνομιλίες του, ο Λάκης Χαλκιάς ξεδιπλώνει τη ζωή και την καλλιτεχνική του διαδρομή, ενώ αναφέρεται εκτενώς στην ιστορική οικογένεια των Χαλκιάδων, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ηπειρώτικη και την ελληνική δημοτική μουσική.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μιλά για τον πατέρα του, τον θρυλικό κλαρινίστα Τάσο Χαλκιά, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας και της πορείας του, αλλά και της πολύτιμης μουσικής κληρονομιάς που άφησε πίσω του.

Στη συζήτησή του με τον Θέμη Ροδαμίτη ανατρέχει στους σημαντικότερους σταθμούς της καλλιτεχνικής και ανθρώπινης πορείας του, στις συνεργασίες που σημάδεψαν τη διαδρομή του, στις αξίες που υπηρέτησε και στη βαθιά σχέση του με την ελληνική μουσική παράδοση, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια και αυθεντικότητα επί δεκαετίες.

Η έκτακτη αυτή μετάδοση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής της Φωνής της Ελλάδας σε έναν σπουδαίο ερμηνευτή και έναν αγαπητό άνθρωπο, του οποίου η φωνή και η προσφορά θα παραμείνουν ζωντανό κομμάτι της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Μετάδοση: Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, 21:00-23:00 ώρα Ελλάδας

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