Από το Λονδίνο στη “Δική μας Πόλη”: Η Ελληνίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια Hellena (Μέρος Β)

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 22:00 ώρα, μεταδίδεται το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής “Η Δική μας Πόλη” με τον Θέμη Ροδαμίτη με φιλοξενούμενη την ταλαντούχα, ανεξάρτητη καλλιτέχνη, τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσική παραγωγό Hellena.

H καλεσμένη μάς μιλάει για τους δικούς της μύθους, εμπνευσμένη από την γενέτειρά της, στη σκιά της οικίας των Θεών του Ολύμπου: μύθοι που την ενέπνευσαν και της έδωσαν την δύναμη να δημιουργήσει μουσικές, παντρεύοντας ονειρικά και σκοτεινά στοιχεία, ωμούς και υπαρξιακούς στίχους, καθώς και πλούσια δυναμικά φωνητικά.

Η Hellena μιλάει ακόμη για την συμμετοχή της στις μουσικές σκηνές σε διάφορα μέρη του κόσμου, για τις ανεξάρτητες κυκλοφορίες της την επιτυχημένη πορεία τους, για τις συνεργασίες της με μουσικούς από όλο τον κόσμο, για την συμμετοχή και τις συνεντεύξεις σε σημαντικά μέσα επικοινωνίας της Ευρώπης καθώς και τις δισκογραφικές της παραγωγές, που όλες τους παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, καταρρίπτοντας τα μουσικά στερεότυπα και ενσωματώνοντας μουσικές από dream pop, indie rock, electro και ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

Σε επανάληψη στις 05:00 το πρωί της Τρίτης.

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