«Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής» – Μέρος Α’

«..Έχω ακούσει ακόμα πως ίδια τύχη είχαν και οι Πιερίδες νύμφες, οι εννέα κόρες του βασιλιά Πίερου και της Ευίππης, που τόλμησαν κι εκείνες να παραβγούν με τις κόρες του Δία, τις εννέα Μούσες, σε διαγωνισμό τρα-γουδιού. Ωραίες οι φωνές των Μουσών, έλεγαν οι νύμφες μεταξύ τους, αλλά οι δικές μας, είναι καλύτερες! Οι Μούσες που χωρίς δισταγμό δέχτηκαν τη πρόκληση, διαγωνίστηκαν μαζί τους κι όταν τις κατατρόπωσαν εκδι-κήθηκαν τις Πιερίδες νύμφες μεταμορφώνοντας και τις εννέα από καλλίφωνα κορίτσια, σε πουλιά με απαίσιο κρώξιμο..».

Η εκπομπή «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 06.06.2025 στις 17:00 με 18:00 από τη «Φωνή της Ελλάδας» την αφήγηση του βιβλίου «Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής» της Μαρίας Ανδρικοπούλου, από τις εκδόσεις Καλέντης, σε υπέροχη εικονογράφηση για τα παιδιά από το δημιουργό Νικόλαο Ανδρικόπουλο. Αφηγούμαστε ένα βιβλίο με μύθους που προσεγγίζει την ελληνική μυθολογία με τρόπο γοητευτικό και χιουμοριστικό για τα παιδιά! Ακούμε δέκα όμορφους μύθους, απολύτως τεκμηριωμένους, και πλημμυρισμένους με νότες! Ένα κουβάρι συναρπαστικών μύθων για μικρούς και μεγάλους που ξετυλίγεται στη φαντασία των παιδιών μ’ έναν πολύτιμο συνδετικό κρίκο: τη μουσική!

Στο τέλος της εξιστόρησης κάθε μύθου η συγγραφέας συμπληρώνει ένα σύντομο υπόμνημα με πρόσθετες πληροφορίες για μυθικά πλάσματα, ήρωες και μυθικούς θεούς, που πλάθουν μοναδικά η φαντασία και οι πλούσιες παραδόσεις των αρχαίων Ελλήνων! Ακούστε μαζί μας το πρώτο μέρος του βιβλίου με γνωστούς και λιγότερο γνωστούς μύθους του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού!

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, 17:00 ώρα Ελλάδας

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