Η Έρση Σωτηροπούλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου θα είναι καλεσμένη στις 7 Ιουνίου 2026 στην εκπομπή “Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια” στις 22:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το τελευταίο της βιβλίο “Σενιορίτα” Εκδόσεις Πατάκη, όπου συνυπάρχουν δύο κόσμοι, αυτός της χαράς, των καρναβαλιστών, των ζητιάνων, του έρωτα, και της επιθυμίας με αυτόν της απώλειας, της αρρώστιας, του καρκίνου, του θανάτου, με την ζωή να κερδίζει στο τέλος.

Ξεδιπλώνουμε την ζωή της από την Πάτρα των παιδικών της χρόνων, το Παρίσι της ελευθερίας, την Φλωρεντία των σπουδών της στις ανθρωπιστικές σπουδές, τα συνεχή της ταξίδια, την βασανιστική εμμονή της στην λεπτομέρεια της συγγραφής μέχρι την συζήτηση του ονόματός της στην υποψηφιότητα για το λογοτεχνικό βραβείο Νόμπελ.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

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