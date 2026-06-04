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Η Έρση Σωτηροπούλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η Έρση Σωτηροπούλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Κυριακή 07 Ιουνίου 2026, στις 22.00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου θα είναι καλεσμένη στην εκπομπή “Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια” στο Δεύτερο Πρόγραμμα. για να μιλήσει για το τελευταίο της βιβλίο, «Σενιορίτα».

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Η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου θα είναι καλεσμένη στις 7 Ιουνίου 2026 στην εκπομπή “Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια” στις 22:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το τελευταίο της βιβλίο “Σενιορίτα” Εκδόσεις Πατάκη, όπου συνυπάρχουν δύο κόσμοι, αυτός της χαράς, των καρναβαλιστών, των ζητιάνων, του έρωτα, και της επιθυμίας με αυτόν της απώλειας, της αρρώστιας, του καρκίνου, του θανάτου, με την ζωή να κερδίζει στο τέλος.

Ξεδιπλώνουμε την ζωή της από την Πάτρα των παιδικών της χρόνων, το Παρίσι της ελευθερίας, την Φλωρεντία των σπουδών της στις ανθρωπιστικές σπουδές, τα συνεχή της ταξίδια, την βασανιστική εμμονή της στην λεπτομέρεια της συγγραφής μέχρι την συζήτηση του ονόματός της στην υποψηφιότητα για το λογοτεχνικό βραβείο Νόμπελ.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές εδώ

Η Έρση Σωτηροπούλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα
TAGS Αλεξάνδρα ΧριστακάκηΈρση ΣωτηροπούλουΛίνα ΝικολακοπούλουΣενιορίταΣυνέντευξη
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